Arnavutköy'de Olaylı Kaza: Sürücü Kaçtı

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Arnavutköy'de otomobilin park halindeki minibüse çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İslambey Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde seyreden bir otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki minibüse arkadan çarptı.

Çarpmanın ardından sürücü otomobiliyle olay yerinden uzaklaştı.

Minibüsün sahibi sabah iş yerine geldiğinde aracının arka kısmında hasar oluştuğunu görünce, polise haber verdi.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, minibüse çarptıktan sonra sürücü koltuğunda bulunan kadının araçtan inmesi, yolcu koltuğunda bulunan kişinin direksiyona geçmesi, daha sonra otomobille olay yerinden ayrılmaları yer alıyor.

Otomobilin çarptığı minibüsün sahibi Tolga Aklan, yaptığı açıklamada, aracının hasar aldığını sabah fark ettiğini belirterek, "Kamera kayıtlarında, çarpan kişiler yer değiştirip olay yerinden kaçıyor. Yan koltukta kucağında çocuk olan bir kişi var. Bu çok daha kötü sonuçlar doğurabilirdi. Gereğinin yapılmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.