ARNAVUTKÖY'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Sürücüsünün son anda araçtan inerek yara almadan kurtulduğu yangında otomobil kullanılmaz hale geldi.
Yangın, saat 15.00 sıralarında Adnan Menderes Mahallesi Egemen Caddesi'nde seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıktı. İsmi öğrenilemeyen sürücü, motor kısmından çıkan dumanları fark ederek aracı sağa çekerek durdurdu. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Kimsenin yaralanmadığı yangında araç demir yığınına dönerek kullanılmaz hale gelirken çevredekiler o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
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