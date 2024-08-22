Arnavutköy'de silahlı kavga: 3 kişi yaralandı

Arnavutköy'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Yunus Emre Mahallesi'nde gece saatlerinde iki grup arasında çıkan kavgada, bir kişi belinden çıkardığı tabancayla ateş açtı.
Silahtan çıkan mermilerin isabet etmesi sonucu 3 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.
Öte yandan, kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
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