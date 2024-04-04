Arnavutköy'de bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı muhtarlık seçimi kavgasına ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ünün tutuklanmasına karar verildi.
İstanbul Asayiş Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, muhtarlık seçimi dolayısıyla 31 Mart'ta Bolluca Mahallesi'nde iki grup arasında baş gösteren ve bir kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kavgaya ilişkin çalışma yürüttü.
Çevredeki güvenlik kameraları ve cep telefonlarıyla kaydedilen görüntüleri inceleyen ekipler, iki farklı aile üyesinin önce ağız dalaşı şeklinde tartışma yaşadığını, birinci grupta bulunan şüphelilerin olay yerine 3 araçla geldiklerini, bu grubun ikinci gruptaki şüphelilerin ikamet ettiği binaya doğru silahla çok sayıda ateş ettiğini ve diğer grubun da binadan aynı şekilde karşılık verdiğini belirledi.
Ekipler, ilk gruptan Mustafa Arslan ile M.D'nin yaralandığı, ancak hastaneye kaldırılan Arslan'ın tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği silahlı kavgaya karışan 9 şüpheliyi gözaltına aldı.
Polisteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 4'ü, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Diğer 5 şüpheli ise haklarında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Arnavutköy'de silahlı muhtarlık seçimi kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün eşi Nazlı Aygöl, Bilecik'teki birim amirlerinin eşleriyle birlikte Polis Evi'nde düzenlenen iftar yemeği programında bir araya geldi. Nazlı Aygöl, kadınlarla bir araya gelerek ramazan ayında iftar programında birlik ve beraberlik dileğinde bulundu. İftar yemeği programı toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.
Kütahya'nın Gediz ilçesinde yapılan Mahalli İdareler seçimlerinde Belediye Meclisi üyeleri belirlendi. Milliyetçi Hareket Partisi birinci olurken, AK Parti ve diğer partiler de meclis üyeleri kazandı.
Bursa'da bulunan İvazpaşa Mahallesindeki bir evin içinde yer alan Tezeren Dede Türbesi, Ramazan ayında ziyaretçilerin ilgi odağı haline geliyor. Türbenin bakımını üstlenen aile üyesi Hayrettin Tezveren, buranın özel bir yer olduğunu ve Tezeren Dede'nin kabrini tertemiz tutmanın önemli olduğunu belirtiyor. Ziyaretçiler, Tezeren Dede'nin kabri başında dua ederken, bazı kadınlar ise türbe içinde Kur'an-ı Kerim okuyor.
Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada 80 uyuşturucu hap, 3,27 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları hakimlikçe 2'si tutuklandı, biri ise ev hapsi cezası aldı.
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, sınırları dahilinde bulunan 5 sanayi parselini tahsis/satış ihalesini açık artırma usulü ile yapacak. İhaleye başvurular 3 Mayıs'a kadar kabul edilecek ve ihale 10 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, Adana'nın coğrafi konumu ve yatırım avantajları sayesinde gelecekte potansiyelinin daha da yüksek olacağını belirtti. AOSB'nin genişleme stratejisi kapsamında 6 milyon metrekarelik yeni bir alanın hazırlıklarının tamamlandığı ve önümüzdeki iki yıl içinde tamamlanacağı açıklandı.
Edirne Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması, Uzunköprü-Hayrabolu kara yolunda dron destekli denetim gerçekleştirdi. Denetimde sürücülerin ve araçların evrakları kontrol edilerek, trafik kuralları ve yol güvenliği hakkında bilgilendirme yapıldı. Denetimlerin devam edeceği belirtildi.
Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yıldırım, mesajında, mübarek ramazan ayını uğurlamaya hazırlandıklarını belirterek, Kadir Gecesi'ne nail olmanın sevinç ve huzurunu yaşadıklarını ifade etti. Yüce Allah'ın bizlere eşsiz nimetlerinden biri olan Kadir Gecesi'nde, kalplerimizin kötülüklerden arınması, gönül dünyamızın nurlanması ve manevi huzurumuzun artması için önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Yıldırım, gecenin ülkemize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa sevgi, barış ve huzur getirmesini diledi.
Kütahya'nın Gediz Belediye Başkanı seçilen Necdet Akel, seçimlerin ardından ilçe halkına minnetini göstermek için teşekkür turuna çıktı. Akel, vatandaşlarla buluşarak birlik ve beraberlik mesajları verdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?