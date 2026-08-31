Arnavutköy\'de Silahlı Saldırı: Bir Şüpheli Tutuklandı

Arnavutköy'de, bir iş yerine silahla ateş edilmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Polis ekipleri, 28 Ağustos'ta bir iş yerine silahla ateş açıldığına yönelik ihbar üzerine harekete geçti.

Olayın gerçekleştiği saatte kapalı olan iş yerine gelen polis ekipleri, çevrede çalışma yaptı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin olay yerine yakın konumdaki Gazi Paşa Caddesi'ne araçla geldiklerini tespit etti.

Saldırıyı C.G'nin (23) kullandığı araçla olay yerine gelen A.A'nın (22) gerçekleştirdiği belirlendi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden C.G. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Şüpheli A.A'nın ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olay anı, güvenlik kameralarınca kaydedildi.