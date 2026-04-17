Arnavutköy'de Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

Arnavutköy'de virajı alamayarak devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Yeşilbayır Mahallesi İstanbul Caddesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 EJD 842 plakalı tır, trafik ışıklarının bulunduğu noktada viraja girdiği sırada devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan tır sürücüsü, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik, tırın kaldırılmasının ardından normale döndü.
