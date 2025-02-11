Arnavutköy'de Tır Sürücüsü Talep Ediyor

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Arnavutköy'de, kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan tırın sürücüsü, kar küreme aracının gelmemesine tepki gösterdi.

Sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı İstanbul'un özellikle kuzey ilçelerinde ulaşımı aksattı.

Arnavutköy'de Şamlar bağlantı yolunda seyreden tır sürücüsü Murat Kaya, bir süre sonra kar yağışı nedeniyle ilerleyemedi.

Aracıyla yolda mahsur kalan Kaya, AA muhabirine, sabah saat 09.00'dan beri yolda olduğunu, gidecekleri yere ulaşamadıklarını söyledi.

Tır şoförü arkadaşlarının neredeyse hepsinin yolda kaldığını dile getiren Kaya, "Bir tane kar küreme aracı gelmedi. Bu kadar da olmaz. Tırla gidecektik mahsur kaldık. Yardımcı olan arkadaş da yok, kimse yok." dedi.

Şoför arkadaşlarıyla ekiplere haber verdiklerini ancak kimsenin gelmediğini belirten Kaya, "Ne yapacağız bilmiyoruz, kaldık buralarda. Kar küreme aracı gelmedi. Yolun açılmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Bu arada, Arnavutköy ve Başakşehir'de buzlanan yolda kalan bazı otomobiller, diğer araç sürücüleri ile çevredekilerin yardımıyla güçlükle ilerledi.