Arnavutköy'de Trafik Kazası: Bir Ölü, İki Yaralı

Arnavutköy'de kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, eşi ve çocuğu yaralandı.
Hacımaşlı Yolu Caddesi'nden Hacımaşlı istikametine giden F.N'nin (28) kullandığı 38 KH 077 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen İsa Taşkan (39) yönetimindeki 34 TU 7079 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Taşkan yaşamını yitirdi, araçtaki eşi Hanife Taşkan ve çocuğu yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kamyonet sürücüsü F.N, polis ekiplerince gözaltına alındı.
