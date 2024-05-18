Arnavutköy'de Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon: Bir Kişi Öldü, Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Arnavutköy'de Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon: Bir Kişi Öldü, Bir Kişi Yaralandı

Arnavutköy\'de Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon: Bir Kişi Öldü, Bir Kişi Yaralandı

İstanbul Valiliği, Arnavutköy'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan denetim sırasında güvenlik güçlerine ateş açıldığını ve karşılık verilmesi sonucu bir kişinin öldüğünü, bir kişinin yaralandığını açıkladı. Olayda şahısların üzerinde uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildiği belirtildi.

18.05.2024 20:32
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(İSTANBUL) - İstanbul Valiliği, Arnavutköy'de uyuşturucu satıcılarına yönelik denetim sırasında güvenlik güçlerine ateş açıldığını, karşılık verilmesi üzerine bir kişinin öldüğünü, bir kişinin yaralandığını açıkladı.

Saat 16.00 sıralarında Arnavutköy ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana olaya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Bölgede uyuşturucu satıcılarına yönelik uygulama yapan emniyet ekiplerimiz, bir araca denetim amacıyla yaklaşmış ancak araçta bulunan E.K. ve H.Ç. isimli şahıslar tarafından ekiplerimize ateş açılmıştır. Emniyet ekiplerinin ateşe karşılık vermesi sonucu söz konusu şahıslar vurulmuştur. Hastaneye sevk edilen şahıslardan E.K. hastanede hayatını kaybetmiştir. H.Ç.'nin ise tedavisi devam etmektedir.

Şahısların üzerlerinde yapılan aramada satışa hazır halde uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirilmiştir. Şahıslarla ilgili yapılan sorgulamada ise; E.K.'nın kasten yaralama, hırsızlık vb. suçlardan toplam 13, H.Ç.'nin ise toplam 6 suç kaydının olduğu tespit edilmiştir.

Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Arnavutköy'de Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon: Bir Kişi Öldü, Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika

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