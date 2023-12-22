Arnavutköy\'de yanan otomobilden kalaşnikof çıktı

Arnavutköy'de, boş arazide yanan bir otomobilden 2 kalaşnikof tüfek çıktı.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi Kızıltepe mevkisinde yangın olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polisler, boş arazide bir otomobilin yandığını gördü.

İtfaiyenin çalışmalarıyla otomobildeki yangın söndürüldü.

İncelemede, rengi, marka ve modeli henüz belirlenemeyen aracın arka koltuğunda 2 kalaşnikof tüfek yanmış olarak bulundu.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.