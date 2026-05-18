Arnavutköy\'de Zincirleme Kaza: 5 Yaralı

Taylan ERGÜN/ İSTANBUL, –ARNAVUTKÖY'de iki otomobil ile bir motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Boğazköy İstiklal mevkii Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu sürücü İbrahim M.'nin kullandığı 34 MK 9188 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde seyir halindeki Büşra Y.'nin kullandığı 34 FPJ 065 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yolun Habipler istikametine geçti. Bu sırada Abdulkadir B. idaresindeki 34 PSJ 628 plakalı motosiklet de otomobile çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kazada ağır yaralanan Abdulkadir B. ile birlikte Recep B., İbrahim M., Muhammed D. ve Maya D. ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre yoğunlaşırken, araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi sürerken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.