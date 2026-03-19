Arnavutköy\'de Zincirleme Kaza: 6 Yaralı

19.03.2026 17:59
Arnavutköy'de meydana gelen zincirleme kazada 6 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

ARNAVUTKÖY'de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan 6 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Gazi Fahrettin Paşa Caddesi Habipler istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Emirhan A. idaresindeki 34 EED 483 plakalı kamyonet, önünde ilerleyen Yusuf T. kontrolündeki 06 FT 8213 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Bunun üzerine çarpmanın etkisiyle savrulan 06 FT 8213 plakalı hafif ticari araç ise orta şeritte ilerleyen Yılmaz Ç. yönetimindeki 34 AGE 87 plakalı araca çarptı. Diğer yandan zincirleme şekilde devam eden kazada, 34 AGE 87 plakalı araç ise en sol şeritte seyreden Yaşar B. idaresindeki 34 TK 3355 plakalı otomobile çarptı.

6 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada hafif yaralandığı belirlenen araçta yolcu yolcu olarak bulunan Muhammet Salih T., Zeynep T., Muhammet Süleyman T., Şeyma T., Muhsap T. ve İsmail T. ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırılırken, araç yoğunluğunun oluştuğu Gazi Fahrettin Paşa Caddesi'nde ise trafik akışı normale döndü. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
