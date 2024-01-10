Arnavutköy\'deki Film Platosunda Yangın Çıktı

ARNAVUTKÖY'de yaklaşık 26 bin metrekarelik alana kurulu film platosunda yangın çıktı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışma sonucunda yangını kontrol altına aldı. Yangın sırasında dumandan etkilenen 2 kişi kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 00.00 sıralarında Arnavutköy Yassıören Mahallesi Hifa Sokak'ta bulunan film platosunda çıktı. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 26 bin metrekare alana kurulu film platosunda henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi.

FİLM ÇEKİMİ YAPAN SET ÇALIŞANLARI PLATOYU TAHLİYE ETTİ

Film çekimi sırasında platonun üst katında çıkan yangını fark eden set çalışanları kısa sürede alanı terk ederken, durumu itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada İstanbul'da etkili olan yağmur ve rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. İstanbul'un çok sayıda ilçesinden gelen itfaiye ekipleri, alevlerin yükseldiği film platosunda hem içeriden hem dışardan müdahalede bulundu. Bu sırada bazı set çalışanlarının platoda bulunan set malzemelerini dışarı taşıdığı görüldü. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen 2 kişi kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yangın sonrasında film platosunda büyük çapta hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, jandarma ekipleri de yangın ile ilgili inceleme başlattı.