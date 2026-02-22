Arnavutköy'den Dolneni'ye İftar Sofrası - Son Dakika
Arnavutköy'den Dolneni'ye İftar Sofrası

22.02.2026 21:05
Arnavutköy Belediyesi, Kuzey Makedonya'nın Dolneni Belediyesinde bin kişilik iftar programı düzenledi.

Arnavutköy Belediyesi, Kuzey Makedonya'nın Dolneni Belediyesinde iftar programı düzenledi.

Dolneni'deki "Arnavutköy'den Balkanlara Kardeşlik Sofrası" temalı bin kişilik iftar programına, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gashi, Başbakan Yardımcısı Bekim Sali, Ekonomi ve Çalışma Bakanı Besar Durmishi, İçişleri Bakan Yardımcısı Astrit Iseni, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Yusuf Aslan, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek, Kuzey Makedonya milletvekilleri, siyasiler, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Gashi, burada yaptığı konuşmada, kısa bir süre önce Arnavutköy Belediyesinde misafir olduğunu anımsatarak, Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ile ortak bir iftar programı düzenlemesi üzerine konuştuklarını söyledi.

Gashi, daha önce bu tarz organizasyonların yapılmadığı Dolneni'deki vatandaşlarla bir araya gelmenin önemine değindi.

"Ecdadımızdan aldığımız kardeşlik ve adalet mirasını yaşatmaya devam edeceğiz"

Arnavutköy Belediye Başkanı Candaroğlu ise konuşmasında Balkanlar ile Türkiye arasındaki gönül bağlarına dikkat çekti.

Candaroğlu, "Bugün buraya gelişimizin sebebi, tarihsel sorumluluğumuzun bir göstergesidir. Ecdadımızdan aldığımız kardeşlik ve adalet mirasını yaşatmaya devam edeceğiz." dedi.

Dolneni Belediye Başkanı Blerim İslami de bu iftar sofrasında sadece ekmeği paylaşmadıklarını, büyük bir dostluğu mühürlediklerini söyledi.

Meclis Başkanı Gashi'nin arabuluculuğunda Arnavutköy ve Dolneni Belediyeleri arasında bir kardeş belediye girişimi başlattıklarını aktaran İslami, bu kardeş belediye ilişkisinin, iki belediye arasındaki dayanışmanın ve verimli işbirliğinin kanıtı olduğunu kaydetti.

Arnavutköy Belediyesinin Balkanlar'da sürdürdüğü program kapsamında 16 bin kişiye iftar ulaştırılması hedefleniyor.

Kaynak: AA

