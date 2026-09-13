Arnavutköy Hacımaşlı'da ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Arnavutköy'de ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Hacımaşlı Mahallesi Osmanlı Caddesi'nin kenarındaki ormanlık alanda çıkan yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına hem karadan hem de havadan müdahalesi devam ediyor.