Arnavutluk\'ta FETÖ ile bağlantılı İslam Birliği başkanlık seçimleri protesto edildi

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Arnavutluk'ta, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile yakınlığı bilinen Arnavutluk İslam Birliğinde (KMSH) düzenlenen başkanlık seçimleri bir grup Arnavut vatandaş tarafından protesto edildi.

Sivil toplum kuruluşları ve bazı Arnavut vatandaşların çağrısıyla, "KMSH, Arnavut Müslümanlarına iade edilsin" sloganı atan onlarca kişi, başkent Tiran'da bulunan Tiran Medresesi'nde toplandı.

Medrese önündeki Arnavut vatandaşlar, ellerindeki "KMSH için meşruiyet", "KMSH'yi işgal eden Gülenciler uzaklaşsın", "Arnavutluk İslam Birliği için demokrasi", "Müslüman Arnavut'u rahat bırak FETÖ", "Arnavutluk İslam Birliğini FETÖ'nün dokunaçlarından kurtarın" ve "Gülenciler sizi istemiyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.

Protesto KMSH'de başkanlık seçiminin yapıldığı esnada gerçekleşirken, göstericiler seçimlerin manipüle edildiğini ve ülkedeki Müslümanların iradesini temsil etmediğini vurguladı.

Protestocular, seçimde yapılan ihlallerin ihbar edilmesi ve KMSH'nin FETÖ tarafından ele geçirilmesinin kınanması için yapıldığını kaydetti.

Göstericiler adına konuşan temsilciler, KMSH'deki seçimi bir "tiyatro ve çirkin komedi" olarak nitelendirerek, KMSH başkanı için oy kullananların Arnavut Müslümanları temsil etmediğini, FETÖ'nün bir parçası olduğunu belirtti.

FETÖ'nün KMSH'nin gaspçısı olduğu vurgulanırken, Arnavutluk makamlarına ülkedeki FETÖ üyelerinin mali faaliyetlerinin araştırılması yönünde çağrıda bulunuldu.

Gösteri esnasında emniyet güçleri önlem alırken, herhangi bir olay yaşanmadı.

Arnavutluk'ta geçen yıl KMSH'deki seçim sürecinde yaşanan usulsüzlüklere karşı eylemler düzenlenmişti.

Ülkedeki Müslümanlar son yıllarda KMSH meclisi, müftülük meclisleri ve cami meclisleri gibi ülkedeki Müslümanları temsil eden kurumların seçimlerinde yapılan manipülasyonlara karşı tepkilerini gösteriyor.

KMSH'nin web sitesinde yayımlanan bilgiye göre, başkanlık yarışında mevcut başkan Bujar Spahiu, Dıraç Müftülüğü yöneticisi Eduard Shefkiu ve Berat Müftüsü Emirjon Vathaj bulunuyordu.

Mart 2019'dan bu yana görevde bulunan Spahiu, 5 yıllık bir dönem için yeniden seçildi.