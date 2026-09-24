Arnavutluk Meclisi, Gazze'ye en fazla 40 asker göndermeyi 106 oyla kabul etti - Son Dakika
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Arnavutluk Meclisi, Gazze'ye en fazla 40 asker göndermeyi 106 oyla kabul etti

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Arnavutluk Meclisi, Gazze\'ye en fazla 40 asker göndermeyi 106 oyla kabul etti
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Arnavutluk Meclisi, Gazze'de görev yapacak Uluslararası İstikrar Gücü'ne Arnavut asker gönderilmesini kabul etti. 140 üyeli mecliste tasarı 106 evet oyuyla geçerken hayır ve çekimser oy kullanılmadı, harekata katılacak personelin en fazla 40 kişi olması planlanıyor.

Arnavutluk Meclisi, Gazze'de konuşlandırılması planlanan "Uluslararası İstikrar Gücü" kapsamında Arnavutluk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının bölgeye gönderilmesini onayladı.

Arnavutluk Silahlı Kuvvetlerinin Gazze'deki Uluslararası İstikrar Gücünün askeri harekatına katılmasına ilişkin yasa tasarısı, 140 sandalyeli mecliste 106 "evet" oyu aldı.

Yasa tasarısı için "hayır" ve "çekimser" oy kullanılmadı.

Tasarıya göre, harekata katılacak Arnavut personel sayısının en fazla 40 olması planlanıyor.

Yasa tasarısına göre, Arnavutluk Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri personelinin Gazze'deki Uluslararası İstikrar Gücü askeri harekatı kapsamındaki görevi; güvenlik ve istikrar operasyonlarına destek verilmesini, görev personelinin, tesislerin ve altyapının korunmasını, insani yardım faaliyetlerinin desteklenmesini, güvenlik durumunun izlenip raporlanmasını ve Barış Kurulu bünyesindeki görev yetkisi uyarınca diğer görevlerin yerine getirilmesini kapsıyor.

Arnavutluk Bakanlar Kurulu tarafından önerilen yasanın Cumhurbaşkanı Bajram Begaj tarafından onaylanması bekleniyor.

Tasarı, Arnavutluk resmi gazetesinde yayımlanmasından 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA
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