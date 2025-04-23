Arnavutluk\'ta 23 Nisan Bayramı Etkinlikleri

Arnavutluk'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, Arnavutluk'taki Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Okulları öğrencilerini ağırladı.

Büyükelçilikteki programda, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Metin Bulut, TMV Arnavutluk Temsilcisi Mesut Özbaysar, TMV Okulları "New York Schools" yöneticisi Hasan Dede ve öğretmenler hazır bulundu.

Özbaysar, buradaki konuşmasında, Gazze'deki çocukların da diğer çocuklar gibi okula gidebilme ve özgürce oyun oynayabilme imkanına sahip olmasını diledi.

TMV Okulları "New York Schools"da da ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve velilerin katılımıyla etkinlik düzenlendi.

Büyükelçi Atay, burada yaptığı konuşmada, 23 Nisan'ın önemine işaret ederek, "23 Nisan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilmiş bir bayramdır, bu açıdan çok özel bir gündür." dedi.

TMV Okulları "New York Schools" yöneticisi Dede de bu bayramı kutlarken yüreklerinin bir yanında burukluk taşıdıklarını, dünyanın birçok yerinde, özellikle Gazze'de çocukların savaşın acımasız yüzüyle karşı karşıya olduklarını dile getirdi.

Dede, "Bizler burada barışın ve kardeşliğin sesi olurken, onların sesi olmayı da unutmamalıyız. Bu vesileyle Gazze'de ve dünyanın dört bir yanında zulme uğrayan tüm çocukların güven dolu yarınlara ulaşmasını temenni ediyor ve barış dolu bir dünya için elimizden gelenin fazlasını yapmaya söz veriyoruz." diye konuştu.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından da Tiran'daki Millennium Sineması'nda "Rafadan Tayfa Dehliz Macerası" isimli film gösterildi.

YEE Arnavutluk Müdürü Oğuzhan Sakoğlu, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik etti.

Film gösterimi, ülkenin kuzeyindeki İşkodra'da da yapıldı.