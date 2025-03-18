Arnavutluk'ta Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi - Son Dakika
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Arnavutluk'ta Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi

Arnavutluk'un kuzeyindeki İşkodra kentinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

18.03.2025 17:16
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Arnavutluk'un kuzeyindeki İşkodra kentinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği himayelerinde Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen etkinlik, İşkodra'daki Hasan Rıza Paşa Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı.

Etkinliğe Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Tolga Kip, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Tiran Koordinatörü Mustafa Ata, YEE Arnavutluk Müdürü Oğuzhan Sakoğlu, ülkedeki Türk ve Arnavut kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle davetliler katıldı.

Büyükelçi Atay, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin Anadolu yurdunu ve varlığını müdafaa etmek için ortaya koyduğu irade ve kararlılığın sonucu olan Çanakkale zaferinin Türk tarihinin dönüm noktalarından olduğunu vurguladı.

Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetin kuruluşuyla Türk ulusunun işgallere ve zorluklara boyun eğmeyeceğini, birlik ve bütünlüğünü her koşulda muhafaza edeceğini tüm dünyaya ilan ettiğini aktaran Atay, şunları aktardı:

"Bir ulusun gerektiğinde 7 düvele karşı dimdik ayakta durabileceğinin kanıtı ve büyük bir fedakarlık, kahramanlık ve cesaret destanı olan Çanakkale ruhu, geleceğimize ışık tutmaya devam ediyor. 100 yaşını geride bırakan Cumhuriyetimizin önümüzdeki yüzyıllarını da şehitlerimize borçlu olduğunun bilincindeyiz. Şehitlerimizin aziz milletimize armağanı olan Cumhuriyetimizin kazanımlarını ve milletimizin çıkarlarını korumak için şanlı bayrağımızın gölgesinde yılmaz bir kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

Atay, geçen hafta İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yıl dönümü olduğunu anımsatarak, "İstiklal Marşı Türk milletinin en zor zamanlarda düşman karşısında azim ve cesaretle yeniden ayağa kalkışının veciz mısralarda somutlaşmış halidir. Köklü Türk-Arnavut dostluğunun simge isimlerinden olan İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un aydın kişiliği ve edebi mirası iki millet için de gurur vesilesidir." dedi.

Öte yandan etkinlik kapsamında İşkodra'daki Republika Sineması'nda, yönetmenliğini Özhan Eren'in yaptığı, Çanakkale zaferini konu alan "Son Mektup" filminin gösterimi yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Arnavutluk'ta Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi - Son Dakika

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