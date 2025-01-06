Arnavutluk'ta Elektrik Kesintileri

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TİRAN, 6 Ocak (Xinhua) -- Arnavutluk'un çoğunlukla güneyinde yer alan bazı şehirlerinde elektrik kesintileri yaşandı.

Yerel basında çıkan haberlere göre Dıraç, Ferecik ve Berat gibi bazı kentlerin elektriği pazar günü saatle 17.30 sularında kesildi. Kesintiye iletim hatlarındaki tanımlanamayan bazı arızaların neden olduğu düşünülüyor.

Yerel yetkililerin alternatif hatlar üzerinden elektrik arzını yeniden sağlamak için çalıştığı ve bazı kentlere elektriğin yeniden verilmeye başlandığı ifade edildi.