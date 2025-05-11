Arnavutluk'ta genel seçimler başladı - Son Dakika
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Arnavutluk'ta genel seçimler başladı

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Balkan ülkesi Arnavutluk'ta genel seçimler başladı. 3,7 milyon kayıtlı seçmenin oy kullanacağı seçimde 53 siyasi parti ve 3 koalisyon, 140 sandalyeli meclis için yarışıyor. İktidardaki Sosyalist Parti ve ana muhalefetteki Demokratik Parti, seçimde favori olarak öne çıkıyor.

11.05.2025 09:50
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Balkan ülkesi Arnavutluk'ta düzenlenen genel seçimde halk sandık başına gidiyor. Kayıtlı 3 milyon 713 bin 761 seçmenin bulunduğu ülkede yerel saatle 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi 19.00'a kadar devam edecek. 1991'de komünist rejimin çöküşünden bu yana 11'incisi düzenlenen genel seçimde 140 sandalyeli meclise girmek için 53 siyasi parti ve 3 seçim öncesi koalisyon yarışıyor.

İKTİDARDAKİ SOSYALİST PARTİ VE ANA MUHALEFETTEKİ DEMOKRAT PARTİ FAVORİLER ARASINDA

Ayrıca 31 ülkeden yaklaşık 100 Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlemcisi, ülkedeki seçim için görev alıyor. Seçime ilişkin anketlerde Başbakan Edi Rama'nın lideri olduğu Sosyalist Parti (PS) ilk sırada yer alıyor. Öte yandan, Rama'nın 2013 seçimlerinde başbakanlık görevini devraldığı, eski Başbakan Sali Berisha'nın lideri olduğu ana muhalefet partisi Demokratik Parti (PD) de seçimin favorileri arasında bulunuyor.

PD, BÜYÜK ARNAVUTLUK İTTİFAKI ÇATISI ALTINDA 25 SİYASİ PARTİYLE SEÇİMDE YARIŞIYOR

Seçimde ayrıca Avro-Atlantik Koalisyonu, İmkan Partisi (Partia Mundesia), Ortak Hareket Partisi (Levizja Bashke), Arnavutluk Oluyor Girişimi (Nisma Shqiperia Behet), Sosyal Demokrat Parti, Vatan Hareketi (Levizja Atdheu), Arnavut Ulusal İttifakı ve Yeni Demokrasi İttifakı gibi partiler de yarışıyor.

RESMİ OLMAYAN SONUÇLARIN GECE YARISINA DOĞRU AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Genel seçimin 4 yılda bir düzenlendiği Arnavutluk'taki seçim kanununa göre meclise girebilmek için yüzde 1'lik seçim barajını geçmek gerekiyor.Ülkede Arnavutların yanı sıra Makedonlar, Yunanlar, Karadağlılar, Ulahlar, Boşnaklar, Sırplar, Bulgarlar, Mısırlılar ve Romanlar yaşıyor.Nüfusunun çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu Arnavutluk'ta ayrıca Katolikler, Ortodokslar, Bektaşiler, Protestanlar ve diğer dini inanca mensup vatandaşlar da bulunuyor. Seçimin resmi olmayan ilk sonuçlarının gece yarısına doğru paylaşılması bekleniyor.

Arnavutluk\'ta genel seçimler başladı
Kaynak: AA

Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arnavutluk'ta genel seçimler başladı - Son Dakika

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