Arnavutluk\'ta Kabine Değişiklikleri Onaylandı

05.03.2026 15:23
Arnavutluk Meclisi, Başbakan Edi Rama'nın önerdiği kabine değişikliklerini onayladı; tartışmalar yaşandı.

Arnavutluk Meclisi'nde, Başbakan Edi Rama tarafından önerilen kabine değişiklikleri onaylandı.

Arnavutluk Meclisi, Başbakan Rama tarafından 26 Şubat'ta önerilen ve Cumhurbaşkanı Bajram Begaj tarafından dün onaylanan kabine değişikliklerini görüşmek üzere toplandı.

Oylama, muhalefet milletvekillerinin kürsüyü bloke etmesiyle gerilim ve tartışmalar eşliğinde gerçekleşti.

Meclis öncelikle, Belinda Balluku'nun Başbakan Yardımcılığı ve Altyapı ve Enerji Bakanlığı, Elisa Spiropali'nin Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı ve Pirro Vengu'nun da Savunma Bakanlığı görevinden alınma kararlarını onayladı.

Daha sonra yapılan oylamada, Albana Koçiu'nun İçişleri Bakanlığından alınıp Başbakan Yardımcılığına, Besfort Lamallari'nin Adalet Bakanlığından alınıp İçişleri Bakanlığına, Toni Gogu'nun Parlamento ile İlişkiler Bakanlığından alınıp Adalet Bakanlığına, Erjona Ismaili'nin Parlamento ile İlişkiler Bakanlığına, Ferit Hoxha'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanlığına, Enea Karakaçi'nin Altyapı ve Enerji Bakanlığına ve Ermal Nufi'nin Savunma Bakanlığına getirilmesi onaylandı.

Bu arada, Balluku, 19 Kasım 2025'te yolsuzluk iddiasıyla görevden uzaklaştırılmış ve daha sonra yeniden görevine iade edilmişti. Balluku'nun göreve iade edilmesi ülke genelinde gösterilere neden olmuş, muhalefet partilerinin çağrısıyla sokaklara dökülen vatandaşlar hükümetin ve Balluku'nun istifasını talep etmişti.

Rama'nın, son zamanlarda ülkede yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle yapılan gösterilerden sonra kabine değişikliği yapması ise dikkati çekti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Edi Rama, Kabine, Güncel, Son Dakika

