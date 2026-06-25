Arnavutluk'ta Trump bağlantılı turizm projesi protestoları sürüyor - Son Dakika
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Arnavutluk'ta Trump bağlantılı turizm projesi protestoları sürüyor

Arnavutluk\'ta Trump bağlantılı turizm projesi protestoları sürüyor
25.06.2026 22:40
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Tiran'da 'Arnavutluk satılık değildir' sloganıyla 26 gündür devam eden gösterilerde, Zvernec'teki Ivanka Trump ve Jared Kushner bağlantılı olduğu iddia edilen turizm projesi protesto edildi; Başbakan Rama iddiaları reddetti.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Avlonya (Vlora) kentindeki Zvernec bölgesinde yapılması planlanan turizm projesine karşı başlatılan gösteriler sürüyor.

Tiran'da "Arnavutluk satılık değildir" sloganıyla düzenlenen gösterilerin 26. gününde çok sayıda kişi, İskender Bey Meydanı'nda toplandı.

Göstericiler, Zvernec'teki bir sahilin ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ile damadı Jared Kushner'le bağlantılı olduğu öne sürülen turizm projesi kapsamında satılmasını protesto etti.

Çeşitli pankartlar ve dövizlerin taşındığı gösteride vatandaşlar, Arnavutluk bayraklarıyla Ulus Şehitleri Bulvarı'ndaki Başbakanlık binasına yürüdü.

Başbakanlık binası önündeki konuşmaların ardından göstericiler, Tiran sokaklarında yürüyüş yaptı.

Başbakan Rama "projenin Trump ailesine ait olduğu" iddialarını reddetmişti

Arnavutluk basınındaki haberlerde, Arnavutluk Özel Savcılığının söz konusu projeye ilişkin soruşturma başlattığı bildirilmişti.

Rama ise CNN'e yaptığı açıklamada, Zvernec'teki projenin Trump ailesine ait olduğu yönündeki iddiaları reddetmişti.

30 Mayıs'ta başlayan ve binlerce kişinin katıldığı gösterilerin 4'üncü gününde, polis göstericilere tazyikli suyla müdahale etmişti.

Kushner'le bağlantılı olduğu öne sürülen projenin maliyetinin, yaklaşık 4 milyar dolar olacağı ifade ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Arnavutluk'ta Trump bağlantılı turizm projesi protestoları sürüyor - Son Dakika

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