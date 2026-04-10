Arnica Art Land Sanat Çalıştayı Sergisi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

10.04.2026 22:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dördüncü Arnica Art Land Sanat Çalıştayı eserleri, AKM Galeri'de sanatseverlerle buluştu.

Dördüncüsü düzenlenen Arnica Art Land Sanat Çalıştayı kapsamında üretilen eserler, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Galeri'de sanatseverlerle buluştu.

Farklı disiplinlerden üretimleri bir araya getiren proje kapsamında, Haziran 2025'te Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nde gerçekleştirilen çalıştayda ortaya çıkan eserler sergide yer aldı.

Küratörlüğünü Fırat Neziroğlu'nun üstlendiği sergide, 21 sanatçının farklı disiplinlerde ürettiği 41 eser, 19 Nisan'a kadar görülebilecek.

"Anadolu'nun her yeri sanat kokuyor"

Arnica Art Land Sanat Çalıştayı Kurucusu ve Danışma Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer, AA muhabirine, her şeyin yolunun sanattan geçtiğini belirterek, "Rahmetli babam ürünlerin formunu bulabilmek için bir ressamla bir de heykeltıraşla çalışırdı. Babamın 2011'de vefatıyla mecburen ben firmanın sorumluluğunu aldım. İkinci nesil olarak markalaşma üzerine gideyim, markalaşırken de iletişim dilimizi sanat olarak seçeyim dedim." ifadelerini kullandı.

İlk iki yıl Mersin'de gerçekleştirilen çalıştayın daha sonra "Anadolu'yu gezelim" mottosuyla farklı şehirlere taşındığını aktaran Biçer, "Babama aslında saygı duruşu niteliğinde ona teşekkürlerimizi sanatla sunmak anlamında yola çıktığımız bir etkinlik oldu. Üçüncü çalıştayda Bayburt'a gittik. Oranın yerel, kültürel yönlerini çalıştık. Aslında o bölgede sanat yok değil, Anadolu'nun her yeri sanat kokuyor." dedi.

Biçer, projenin dördüncü durağı olan Çavdarhisar Aizanoi Antik Kenti'nde Zeus Tapınağı ve dünyanın ilk borsasının bulunduğu tarihi alanda sanat üretimi gerçekleştirdiklerini ve arkeolojik alanda kazılar sürerken, hem tarihi dokuya hem de kendilerine gösterilen karşılıklı saygı sayesinde eserler ürettiklerini anlattı.

Çalıştaya multidisipliner yaklaştıklarını söyleyen Biçer, şunları kaydetti:

"Sanatın birçok alanında ve belki de hiç yapılmamış iki şey yaptık. Bir tanesi canlı tuvalimiz var. Yani bir vücudu boyadık. Diğeri de sesi heykel olarak kullandık. Bu çalıştay da bir masal üretimi oldu. Oradaki bir sanatçı, o bölgeyi araştırarak, oradaki kazı başkanıyla görüşerek birtakım bilgiler topladı ve bir masal üretti. O ürettiği masalı sesiyle okudu. Biz de eski bir radyodan bunu dinliyoruz. Sesini heykel olarak kullanıyoruz."

"Her sanatçının ömründe en az bir kere denemesi gereken bir etkinlik"

Serginin küratörü Fırat Neziroğlu da her yıl çalıştayda farklı sanatçılarla çalıştıklarını dile getirerek, "Aizanoi Antik Kenti, çok önemli bir Zeus tapınağına sahip. Bu Zeus Tapınağı'nın çevresinde ve içinde 21 sanatçı bir hafta kalıp üretim yaptılar. Böyle bir şey gerçekten her sanatçının ömründe en az bir kere denemesi gereken bir etkinlik. Normalde çalıştaylarda neredeyse hep yağlı boya resmi yapılıyor. Biz ise hiç alışagelmediğimiz ve plastik sanatların içinde yer alması çok zor olan sanatları ve sanatçıları bir araya getirdik. Çok güzel bir dil oluştu." değerlendirmesini yaptı.

Neziroğlu, serginin antik kentin dokusundan ve özellikle sütunlarından ilham alınarak tasarlandığını sözlerine ekledi.

AKM Sanat Yönetmeni Remzi Buharalı ise Anadolu'dan geçen medeniyetlerin izlerinin yalnızca bulundukları bölgelerde kalmaması ve farklı mekanlara taşınmasının büyük değer taşıdığını vurgulayarak, sergide Zeus Tapınağı'ndaki kalıntıların yerinde incelenmesinin ötesine geçilerek, resim sanatıyla bu mirasın daha görünür ve etkileyici bir biçimde sunulduğunu ifade etti.

Sanatın büyük şehirlerin hegemonyasından çıkarak Anadolu'ya yayılmasının ve bu birikimin yeniden merkezlere taşınmasının önemine dikkati çeken Buharalı, AKM olarak sanatçıları ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Arnica Art Land Sanat Çalıştayı" hakkında

Geçen yıl "Kibele'den Aba Sultan'a Doğduğu Toprağa Akan Sanat" temasıyla düzenlenen çalıştayda üretilen eserler, Aizanoi Antik Kenti'nin tarihinden beslenerek izleyiciyi geçmiş ile bugün arasında düşünsel bir yolculuğa davet ediyor.

Arnica Art Land projesi, Arnica'nın kurucusu merhum Hasan Akın anısına hayata geçirilirken, daha önce Mersin Borcak Yaylası, Bayburt Kenan Yavuz Etnografya Müzesi ve son olarak Aizanoi Antik Kenti'nde düzenlendi.

Arnica Art Land projesi her yıl sanatın farklı disiplinlerini kapsayıcı bir platformda bir araya getirirken, aynı zamanda Anadolu'nun kadim kültürlerinin izini sürüyor.

Sergiyle sanatın yerelden beslenen üretim gücünü daha geniş kitlelerle paylaşmayı sürdürürken, çalıştay kapsamında üretilen eserler farklı şehirlerde izleyiciyle buluşturulmaya devam edecek.

Kaynak: AA

Etkinlik, Güncel, Kültür, Sanat, AKM, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 23:02:34. #7.13#
SON DAKİKA: Arnica Art Land Sanat Çalıştayı Sergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.