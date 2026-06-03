Aroya Cruise, Antalya'ya Geldi - Son Dakika
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Aroya Cruise, Antalya'ya Geldi

Aroya Cruise, Antalya\'ya Geldi
03.06.2026 18:17
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Suudi Arabistan'ın Aroya Cruise gemisi, Antalya Limanı'na ilk kez demir attı ve 2 bin yolcu getirdi.

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu tarafından işletilen Malta bayraklı Aroya Cruise, Antalya'ya geldi.

Cidde Limanı'ndan hareket eden 335,2 metre uzunluğundaki lüks gemi, Mısır ile Süveyş Kanalı'nı geçerek QTerminals Antalya Limanı'na demir attı.

QTerminals Antalya Limanı Genel Müdürü Hüseyin Sipahioğlu, AA muhabirine, Aroya Cruise'nın ilk defa Antalya'ya geldiğini ve bu yıl içinde 10 sefer daha yapacağını söyledi.

Antalya Limanı tarihinde ilk defa bu kadar uzunlukta bir gemiyi ağırladıklarını dile getiren Sipahioğlu, limanda 9 ve 10 numaralı rıhtımları kullandıklarını belirtti.

15 katlı gemi ile kente 2 bin 146 yolcu, 1048 mürettebatın geldiğini aktaran Sipahioğlu, "Yüzde 80'i Suudi Arabistan olmak üzere, Lübnan ve diğer Arap ülkelerinden gelen misafirler var. Burada 30'dan fazla servisimiz mevcut. Buradan Kaleiçi'ne, Phaselis, Olympos, Aspendos gibi antik bölgelere ve turistik yerlere giden misafirlerimiz oldu." dedi.

Sabah saatlerinde gelen geminin saat 22.00'de Antalya'dan ayrılacağını söyleyen Sipahioğlu, buradan Bodrum'a gideceğini bildirdi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin de gemiyi ziyaret ederek, geminin rotası hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Denizcilik, Antalya, Ekonomi, Turizm, Güncel, Ulaşım, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aroya Cruise, Antalya'ya Geldi - Son Dakika

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