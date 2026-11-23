Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, "Bugün her ne kadar bilgiye erişim kolaylaşmışsa da doğru bilgiye ulaşmak ve yanlış olandan ayırt etmek büyük bir problem olarak karşımızda durmaktadır. Bu da toplumları bir fetva karmaşasına sürüklemektedir." dedi.

Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanlığınca Şişli'de bir otelde düzenlenen "Ümmetin Birliği ve Küresel Sorunlar Uluslararası Fetva Kurulları İstişare Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, tarihin en çetin dönemlerinden geçildiği bugünlerde, ümmetin istikametinin, köklü değerlerinin ve her şeyden önemlisi birlik ve beraberliğinin yeniden güçlendirilmesi amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

İnsanlığın yönünü kaybettiği, anlam krizlerinin ve yapısal sarsıntıların küresel ölçekte her toplumu kuşattığı fırtınalı bir çağda yaşadıklarını belirten Arpaguş, böyle bir dönemde tüm insanlığın Müslüman alimlerin ilmine ve rehberliğine her zamankinden daha fazla muhtaç olduğunu kaydetti.

Arpaguş, bugün karşılarındaki en büyük sorunun ne ekonomik dalgalanmalar ne de sınırları zorlayan teknolojik dönüşümler olduğunu anlatarak, "Bizim esaslı meselemiz, ümmet bilincimizde oluşan aşınma ve bunun neticesinde zihinlerimize örülen yapay duvarlardır. Coğrafyamızın parçalanmışlığı ve fikri ayrılıklarımız da bunun bir yansımasıdır. Bu sebeple, toplantımızın öncelikli meselesini ümmetin birliği, kardeşliği, dayanışması ve topyekun kenetlenmesi olarak tayin etmiş bulunuyoruz." diye konuştu.

İslam ümmetinin kalbini, ruhunu ve zihnini bir arada tutan müesseselerin başında ortak şura meclisleri geldiğini dile getiren Arpaguş, "Fıkhi rehberlik mekanizmalarımız da şura prensibi doğrultusunda oluşturulan ve bu ortak şura meclislerimizin bir parçası olarak toplumda inanç ile hayat ve geçmiş ile gelecek arasında sağlam köprüler kuran müesseselerdir. Mesnetsiz, tutarsız ve tefrikaya zemin hazırlayan seslerin pervasızca yükseldiği günümüzde, şura kültürüyle yoğrulmuş kolektif bir akılla alınan kararlar, ümmetin vicdanını ve iradesini temsil etmektedir." ifadelerini kullandı.

"Dijital bilgi platformlarının kurulması acil bir ihtiyaç olarak karşımızda durmaktadır"

Bugün ümmetin birliğini tehdit eden unsurların sadece coğrafi veya siyasi düzlemde kalmadığına, dijital ve zihinsel alana da sirayet ettiğine dikkati çeken Arpaguş, dijitalleşme ve yapay zekanın hayatın merkezine yerleşmesiyle birlikte insanlığın tarihin en büyük zihinsel karmaşalarından birine maruz kaldığını vurguladı.

Arpaguş, algoritmaların yönettiği bir dünyada dijital mecraların kontrolsüzlüğünün dini bilgi alanını kirlettiğinin altını çizerek, "Bugün her ne kadar bilgiye erişim kolaylaşmışsa da doğru bilgiye ulaşmak ve yanlış olandan ayırt etmek büyük bir problem olarak karşımızda durmaktadır. Bu da toplumları bir fetva karmaşasına sürüklemektedir. Bu karmaşa ortamında, kurumsal dini otoritelerimizin ve fetva kurullarımızın birer güven limanı olarak öne çıkarılması gerekmektedir. Özellikle çağdaş inanç krizleriyle, deizm ve ateizm gibi akımlarla sınanan genç kuşakların şüphelerine ve arayışlarına rehberlik edecek, ümmetin köklü mirasına bağlı bir fıkhi paradigma üretmek zorundayız. Bunun bir gereği olarak sağlıklı bilgiye ulaşılabilecek güvenilir, dijital bilgi platformlarının kurulması acil bir ihtiyaç olarak karşımızda durmaktadır." diye konuştu.

Ümmetin birliğini kendi içlerinde tahkim ederken, dışarıdan gelen tehditlere ve küresel adaletsizliklere karşı tek bir vicdan ve tek bir ses olmak zorunda olduklarına işaret eden Arpaguş, şöyle devam etti:

"Zira bugün İslam dünyası ve bütün insanlık, küresel şiddetin ve sistematik zulümlerin gölgesinde inlemektedir. Bu zulüm sarmalının en acı faturasını ise evlerini, yurtlarını ve tüm hatırlarını geride bırakarak hicret etmek zorunda kalan mülteciler, göçmenler ve sığınmacılar ödemektedir. Göç ve iltica süreçlerinin doğurduğu insani, hukuki ve fıkhi sorunlar, İslam'ın ilke ve değerleri ekseninde acil çözümler üretilmesi gereken en önemli hususlardandır. Aynı şekilde gayrimüslim toplumlarda var olma mücadelesi veren Müslüman azınlıkların durumları, yani azınlıklar fıkhı, çalışılması gereken bir ödev olarak önümüzde durmaktadır. Bu çerçevede azınlık statüsündeki tüm kardeşlerimizin kimliklerini koruyarak ümmet gövdesine kalben bağlı kalmaları mutlaka temin edilmelidir. Bununla birlikte kendi arayışları neticesinde hakikati bulup İslam'la şereflenen mühtedi kardeşlerimizin uyum süreçlerinde, fıkhi ve sosyal adaptasyonlarında da kurullarımızın yol göstericiliğine ihtiyaç vardır. İslam'ın adalet ve barış mesajını terörle, kanla ve vahşetle lekelemek isteyen küresel odaklara, Müslümanları hedef alan nefret söylemlerine ve İslamofobik hastalıklara karşı alimlerimizin ortaya koyacağı ortak, net ve sarsılmaz bir duruş, son derece önemlidir. Böyle bir duruş, özellikle yeni nesiller için en büyük fikri sığınak ve kalkan olacaktır."

Arpaguş, modern zamanların bir diğer devasa sorununun adaletsiz ekonomik sistemlerin ürettiği yoksulluk, gelir uçurumları, finansal işgaller ve yeni sömürgecilik biçimleri olduğunu belirtti.

Modern tüketim kültürünün, kapitalist çarkların insanlığa dayattığı israf, doyumsuzluk ve sınırsız harcama çılgınlığına karşı İslam'ın iktisat bilincini, kanaat, infak ve yardımlaşma ahlakını küresel ölçekte yeniden ihya etmek zorunda olduklarını vurgulayan Arpaguş, Müslümanların günlük hayatını doğrudan etkileyen helal gıda ve belgelendirme süreçlerinin devasa bir küresel sektör haline geldiğini, bu alanın sahte, paravan ve liyakatsiz yapıların, ticari kaygılarla hareket eden istismarcıların adeta bir rant alanına dönüştüğünü ifade etti.

Arpaguş, ortak fetva kurullarının bu konuda alacağı kararlarla ümmetin hakkını, hukukunu ve sağlığını en üst düzeyde koruması gerektiğini, helal lokmanın temiz neslin, temiz toplumun ve huzurlu bir geleceğin olduğu kadar ibadetlerin makbul olmasının da bir şartı olduğunu kaydetti.

Aile kurumunun geleceğinin evlilik önündeki yapay ve sosyoekonomik engeller, hızla artan boşanma oranları ve dünya genelinde doğurganlığın dramatik biçimde düşmesi gibi ciddi krizlerle büyük bir tehdit altında olduğunu anlatan Arpaguş, "Bu krizler, ne yazık ki sınırları zorlayan genetik müdahaleler, sinsice yürütülen cinsiyetsizleştirme politikaları ve fıtrata aykırı yönelimlerin küresel ölçekte meşrulaştırılması çabalarıyla daha da derinleşmektedir. Ortak akıl mekanizmalarımız, neslin korunması ilkesini merkeze alarak, ailemizi, çocuklarımızı ve insanlığın fıtratını koruyacak sağlam fıkhi ve ahlaki surlar inşa etmek ve bu alanda tüm insanlığa rehberlik etmek zorundadır." değerlendirmesini yaptı.

"Fıtrata meydan okumayı hedefleyen transhümanist akımları konuşuyoruz"

Bugün yapay zeka mühendisliğinin konuşulduğuna dikkati çeken Arpaguş, şu ifadeleri kullandı:

"İnsanı robota, robotu insana dönüştürmeyi, insan biyolojisini yapay yollarla değiştirerek fıtrata meydan okumayı hedefleyen transhümanist akımları konuşuyoruz. Bilim laboratuvarlarında geliştirilen yapay rahimler, kök hücre çalışmaları ve modern tıp alanındaki olağanüstü gelişmeler, canın ve neslin korunmasına dair tedbir sınırlarını yeniden çizmemizi gerektirmektedir. Ayrıca bugün ortaya çıkan yeni nesil dijital mülkiyet kavramları, klasik mülkiyet ve ticaret fıkhını kökten değiştirmektedir. Eğer fetva kurullarımız bu teknolojilerin gerisinde kalırsa, çağın fıkhını yazmamız mümkün olmayacaktır."

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Arpaguş, Allah'ın dünyaya koyduğu muazzam dengenin bugün insanoğlunun hırsı, açgözlülüğü ve sömürü arzusu yüzünden bozulduğunu, bu durumun İslam'ın "emanet" ilkesinin doğrudan ihlali olduğunu, çevre krizi konusunda Müslüman toplumlarda bilinç oluşturulması gerektiğini, bu konudaki mücadelenin sadece seküler organizasyonların tekelinde bırakılması gerektiğini sözlerine ekledi.