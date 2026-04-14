Arsa Piyasasında Denge Dönemi: Anadolu İlleri Öne Çıkıyor

14.04.2026 10:40
2020 sonrası arsa yatırımları hız kazandı, ancak fiyat artışları yavaşlayarak piyasa dengeleniyor. Büyükşehirler pahalılığını korurken, Anadolu illeri yüksek artış oranlarıyla dikkat çekiyor.

2020 sonrası dönemde arsa ve arazi yatırımları, bireysel ve kurumsal yatırımcıların radarına daha güçlü şekilde girdi. Pandemiyle değişen yaşam alışkanlıkları, izole yaşam ihtiyacıyla arsaların yıldızını parlattı, ancak son yıllarda piyasa dengeye oturuyor. Fiyat artışları yüzde 23 seviyesine gerilerken, satılık sayısındaki azalış da dikkat çekiyor. Popüler bölgelerin fiyat artış rekorunu Anadolu illerine bırakması önemli bir veri; listede başı Rize çekiyor.

Endeksa & Emlakjet CEO'su Görkem Öğüt, arsa piyasasının son üç yılda hızlı yükseliş yaşadığını, ancak artık daha dengeli bir döneme girildiğini belirtti. Mart 2023'te ortalama arsa metrekare fiyatı 2 bin 696 TL iken, Mart 2026'da 7 bin 92 TL'ye yükseldi, ancak aylık artış oranı yüzde 7'den yüzde 1'e, yıllık artış oranı ise yüzde 118'den yüzde 23'e geriledi. Büyükşehirler hâlâ en pahalı bölgeler olarak kalırken, İstanbul'da metrekare fiyatı 20 bin TL'yi aşıyor, İzmir, Antalya ve Muğla gibi şehirler yüksek seviyelerini koruyor. Ancak bu şehirlerde artış hızının yavaşlaması, doygunluğa yaklaşıldığını gösteriyor.

Buna karşılık, Anadolu illerinde hareketlilik artıyor; Van, Mardin, Diyarbakır, Batman ve Erzurum gibi şehirlerde fiyat artışları yüzde 40-50 bandına ulaştı. Yatırımcılar artık büyükşehirler yerine daha ulaşılabilir fiyat sunan alternatif bölgelere yöneliyor. Öğüt, asıl dikkat edilmesi gerekenin fiyatlar değil, arz olduğunu vurguladı; Türkiye genelinde arsa stokları bir ayda yüzde 33 azaldı, bu da satılık arsa bulmanın zorlaştığını gösteriyor. Önümüzdeki dönemde kazancı belirleyecek olan, doğru lokasyonda doğru arsaya ulaşabilmek olacak.

Mart ayında Türkiye genelinde arsa fiyatları yüzde 23 arttı. Pandemi döneminin yıldızı Çanakkale, Muğla, Sakarya gibi illerde artış oranı ortalamanın altında kalırken, Ankara'da yüzde 27, İstanbul ve İzmir'de yüzde 15 seviyesinde kaldı. Yüksek artış yaşanan iller arasında Rize yüzde 90, Ağrı yüzde 55, Kırşehir yüzde 52, Van yüzde 50, Mardin yüzde 45, Diyarbakır yüzde 43, Batman yüzde 39, Erzurum yüzde 37 gibi oranlarla öne çıkıyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 12:12:19. #7.13#
