Arsin\'de Filistin\'e Destek Yürüyüşü Gerçekleştirildi

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Arsin ilçesinde Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı.

Arsin Filistin Gönüllüleri Platformu tarafından gerçekleştirilen organizasyonda Tarım Kredi Kooperatifi Marketi önünde bir araya gelen grup, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Ulu Cami önüne kadar yürüyerek, İsrail'in saldırılarını kınadı.

Yürüyüşün ardından öğrenciler, Gazzeli çocuklar için yazdıkları mektup ve şiirleri okudu.

İsrail'in saldırılarını kınayan grup, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duanın ardından dağıldı.