Arsin'de Filistin'e Destek Yürüyüşü Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Arsin'de Filistin'e Destek Yürüyüşü Gerçekleştirildi

Arsin\'de Filistin\'e Destek Yürüyüşü Gerçekleştirildi

Arsin Filistin Gönüllüleri Platformu tarafından düzenlenen organizasyonda, Türk ve Filistin bayraklarıyla donatılmış bir grup, İsrail'in saldırılarını kınayarak Ulu Cami önüne kadar yürüdü. Yürüyüşün ardından öğrenciler, Gazzeli çocuklar için yazdıkları mektup ve şiirleri okudu. Grup, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua ile birlikte dağıldı.

29.05.2024 19:05
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Arsin ilçesinde Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı.

Arsin Filistin Gönüllüleri Platformu tarafından gerçekleştirilen organizasyonda Tarım Kredi Kooperatifi Marketi önünde bir araya gelen grup, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Ulu Cami önüne kadar yürüyerek, İsrail'in saldırılarını kınadı.

Yürüyüşün ardından öğrenciler, Gazzeli çocuklar için yazdıkları mektup ve şiirleri okudu.

İsrail'in saldırılarını kınayan grup, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA

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