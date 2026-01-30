Arsuz Belediyesi Karaağaç Plajı'nı Gazino–Kafe Konseptiyle Yeniliyor

(HATAY) - Arsuz Belediyesi, Karaağaç Plajı'nı gazino–kafe konseptiyle yeniden düzenliyor. Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Arsuz Belediye Başkanı Sami Üstün, Karaağaç Plajı'nın daha konforlu bir yapıya kavuşturulacağını belirtti.

Üstün, belediyeye ait plaj alanının Arsuzluların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yeniden düzenlendiğini belirterek, plaj içerisinde kafe, WC ve duş ünitelerinin hayata geçirileceğini, böylece ailelerin ve vatandaşların keyifle vakit geçirebileceği modern bir sosyal alan oluşturulacağını söyledi.

Arsuz'un her mahallesinde yaşam kalitesini artırmaya yönelik projelere önem verdiklerini vurgulayan Üstün, "İlçemizin doğal güzelliklerini koruyarak, sosyal donatı alanlarını güçlendirmeye devam ediyoruz" dedi.