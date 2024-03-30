Arsuz Belediyesi tarafından Bahar Şenliği düzenlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'da akşam namazını kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güngören'deki mitinglerini tamamlayarak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne gelerek akşam namazını burada kıldı. Erdoğan, camideki vatandaşlarla sohbet etti ve çocuklara harçlık dağıttı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum da eşlik etti.