Arsuz'da 3 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 3 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında Gökmeydan Mahallesi'nde 3 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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