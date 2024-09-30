Arsuz'da Mahsur Kalan Balıkçı Kurtarıldı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde botunun su alması sonucu denizde mahsur kalan balıkçı, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, amatör balıkçı M.A.H. (62), Madenli Yat Limanı mevkisinde balık tutmaya çalıştığı sırada botu su almaya başladı.
M.A.H, durumu Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığına bildirdi.
İhbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, denizde mahsur kalan M.A.H'yı botuyla kurtardı.
M.A.H, Madenli Yat Limanı'nda hazırda bekleyen sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı tedavi altına alındı.
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