Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobilin bahçeye devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
L.K. idaresindeki 31 AIB 552 plakalı otomobil, Akçalı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçeye devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobildeki 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobilin bahçeye devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı - Son Dakika