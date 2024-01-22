 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobilin bahçeye devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobilin bahçeye devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, L.K. idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçeye devrildi. Kazada, sürücü ile birlikte otomobilde bulunan 4 çocuk olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hatay\'ın Arsuz ilçesinde otomobilin bahçeye devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı
22.01.2024 - 00:09,
Abone Ol

Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobilin bahçeye devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

L.K. idaresindeki 31 AIB 552 plakalı otomobil, Akçalı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçeye devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobildeki 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Jandarma, İtfaiye, Hatay, Arsuz, Trafik Kazaları, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobilin bahçeye devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı - Son Dakika


09:33
Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı
09:14
Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak
09:06
Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor
08:51
İsrail basını yazdı: Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor İsrail basını yazdı: Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor
08:34
Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı
08:20
Samsun'da 'Çengel-6' operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi Samsun'da "Çengel-6" operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi
08:13
Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı
08:11
Visca, Süper Lig'de en çok asist yapan futbolcu oldu! Alex'ten tebrik geldi Visca, Süper Lig'de en çok asist yapan futbolcu oldu! Alex'ten tebrik geldi

Son Dakika
09:14 Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak
09:15 Seyyar Satıcı, İstanbul'da Vapurdan Düşen Yolcuyu Kurtardı
09:06 Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor
08:51 İsrail basını yazdı: Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor
08:34 Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı
08:20 Samsun'da "Çengel-6" operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi
08:13 Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı
08:11 Visca, Süper Lig'de en çok asist yapan futbolcu oldu! Alex'ten tebrik geldi
07:24 İstanbul Boğazı'nda can pazarı! Vapurdan düşen şahsı, denize atlayan midyeci kurtardı
05:25 Gaziantep'te Market İşletmecisi Eniştesi Tarafından Öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 09:45:46. #1.12#
SON DAKİKA: Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobilin bahçeye devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement