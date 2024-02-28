Art Dubai 17. edisyonuyla sanatseverlerle buluştu

Dünyanın dört bir yanından sanatçıları bir araya getiren çağdaş sanat fuarı Art Dubai'nin 17. edisyonu, ön izlemeyle sanatseverlerle buluştu.
Uluslararası sanat dünyasının en önemli fuarlarından biri olan Art Dubai'ye 40 ülkeden 120'den fazla galeri katıldı.
Açılış toplantısında konuşan Art Dubai Direktörü Benedetta Ghione, Dubai'nin kültürel hikayesinde heyecan verici bir aşamayı yaşadıklarını belirterek, "Şehir gelişiyor, dünyanın dört bir yanından insanları ağırlıyor ve sağlam temeller üzerine inşa edilmiş olarak, buradaki kültürel altyapı da hızla olgunlaşıyor." dedi.
Art Dubai'nin benzersiz ve bağımsız bir model aracılığıyla ekonomiyi desteklediğine işaret eden Ghione, "Bir sanat fuarı olarak Art Dubai, yaratıcı ekonominin büyümesini destekleme, sanatçılar ile üreticiler için yeni fırsatlar oluşturma rolünü yeniden düşünmeye çağırıyor. Bunu yaparken, kültürümüzü koruyarak bu benzersiz şehirde bulunan yenilik ruhunu ve Dubai'de yaşayan çeşitli toplulukları yansıtmaya devam etmemiz önemli." diye konuştu.
"Bu yılki fuar, çeşitli ve genellikle yeterince temsil edilmeyen seslere odaklanıyor"
Sanat Direktörü Pablo del Val de sanatın insanın algılarını sorgulatan yönü olduğuna değinerek, bu yılki temayı oluştururken bu gücü kullandıklarını aktardı.
Dubai'nin farklı kültürlerden toplulukları barındıran bir şehir olduğuna dikkati çeken Val, "Bu yılki fuar, çeşitli ve genellikle yeterince temsil edilmeyen seslere odaklanıyor. Art Dubai, gerçekten küresel sanat dünyasından gelen yaratıcı topluluklar için buluşma noktasıdır. Ziyaretçileri programımızın genişliğini ve derinliğini keşfetmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Val, Batı dışı sanata yönelik ilginin ve iştahın giderek arttığını söyleyerek, sanat dünyasının geleneksel merkezlerin ötesindeki galerilerin güçlendiğini ve Art Dubai'nin burada oynadığı rolü vurguladı.
Orta Doğu'nun önde gelen sanat fuarı olan Art Dubai'ye bu yıl Türkiye'den de 2 galeri katıldı. Contemporary bölümünde Türkiye'den Zilberman Gallery ve Sanatorium galerileri yer alıyor.
Fuarın dijital bölümünde ise uzaya, SpaceX roketi ile yapay zeka veri sanat eserini gönderen ilk sanat stüdyosu olan Ouchhh'un eserleri ilk kez sergilendi. "Human Cell Atlas" eseri bir yandan sonsuza denk ay yüzeyinde kalacak bir yandan da İstanbul dahil dünyanın pek çok sanat başkentinde sergilenecek.
Madinat Jumeirah'da yapılacak fuarın ön izleme günleri bugün ve yarın, herkese açık olan günleri ise 1-3 Mart arasında gerçekleştirilecek.
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İstanbul'da yarın beklenen sis, hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın saat 13.00'e kadar olan İstanbul kalkışlı uçuşların yüzde 10'u iptal edildi.
Ukrayna-Güney Doğu Avrupa Zirvesi'ne video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna'ya barış çağrısında bulundu. Erdoğan, "Savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için diplomasiye ve diyaloğa şans verilmesi gerektiğine dair görüşümü muhafaza ediyorum. Barışın inşası için daha önce İstanbul'da kurmuş olduğumuz müzakere masasını yeniden tesis etmeye de hazırız." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya 8 dakika içinde cevap verdi. Rakibine videolu bir paylaşımla yanıt veren sarı-kırmzızılılar, paylaşıma Dursun Özbek'in dün söylemiş olduğu "Google'a, 'Ananas', 'Tesbih', 'Şike, 'Halı sahada dostluk' maçları yazın. Bakın karşınıza ne çıkıyor. Hiç boşuna uğraşmayın çünkü içinde olduğunuz ateş üfleyerek sönmez" notunu da düştü.
Geçtiğimiz aylarda bir pavyonda çekilen görüntüleriyle adından söz ettiren ve videosuyla sosyal medyada viral olan Ukraynalı kadın, sosyal medya hesabından bebek beklediğini duyurdu.
Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in dün yaptığı açıklamalarından dolayı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, katıldığı toplantıda bir gazetecinin, ''Seçilmeniz halinde belediyenin sosyal tesislerinde içkiyi (alkolü) yasaklamayı düşünüyor musunuz? Yaşam tarzına müdahale olacak mı?'' sorusuna net yanıt verdi. Hamza Dağ, ''Benim cevabım çok net. Ben büyükşehir belediye başkanlığına talibim, il müftülüğüne talip değilim.'' ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in dün yaptığı sert açıklamalarına aynı şekilde yanıt verdi. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "3 Temmuz'un üzerinden yaklaşık 13 yıl geçtikten sonra FETÖ taktik ve usullerini kullanarak, şanlı kulübümüze karşı yeni bir tezgah kurmaya yeltenebilmeleri de geçmişten gelen karakterlerinin bugüne kalan mirasıdır" ifadeleri yer aldı.
Galatasaray kaptanı Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızıların Youtube kanalına konuk oldu. Aktürkoğlu, Arjantinli yıldız Mauro Icardi hakkında yaptığı açıklamayla dikkat çekti.
Beykoz'da bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.
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