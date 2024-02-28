Art Dubai 17. edisyonuyla sanatseverlerle buluştu

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Dünyanın dört bir yanından sanatçıları bir araya getiren çağdaş sanat fuarı Art Dubai'nin 17. edisyonu, ön izlemeyle sanatseverlerle buluştu.

Uluslararası sanat dünyasının en önemli fuarlarından biri olan Art Dubai'ye 40 ülkeden 120'den fazla galeri katıldı.

Açılış toplantısında konuşan Art Dubai Direktörü Benedetta Ghione, Dubai'nin kültürel hikayesinde heyecan verici bir aşamayı yaşadıklarını belirterek, "Şehir gelişiyor, dünyanın dört bir yanından insanları ağırlıyor ve sağlam temeller üzerine inşa edilmiş olarak, buradaki kültürel altyapı da hızla olgunlaşıyor." dedi.

Art Dubai'nin benzersiz ve bağımsız bir model aracılığıyla ekonomiyi desteklediğine işaret eden Ghione, "Bir sanat fuarı olarak Art Dubai, yaratıcı ekonominin büyümesini destekleme, sanatçılar ile üreticiler için yeni fırsatlar oluşturma rolünü yeniden düşünmeye çağırıyor. Bunu yaparken, kültürümüzü koruyarak bu benzersiz şehirde bulunan yenilik ruhunu ve Dubai'de yaşayan çeşitli toplulukları yansıtmaya devam etmemiz önemli." diye konuştu.

"Bu yılki fuar, çeşitli ve genellikle yeterince temsil edilmeyen seslere odaklanıyor"

Sanat Direktörü Pablo del Val de sanatın insanın algılarını sorgulatan yönü olduğuna değinerek, bu yılki temayı oluştururken bu gücü kullandıklarını aktardı.

Dubai'nin farklı kültürlerden toplulukları barındıran bir şehir olduğuna dikkati çeken Val, "Bu yılki fuar, çeşitli ve genellikle yeterince temsil edilmeyen seslere odaklanıyor. Art Dubai, gerçekten küresel sanat dünyasından gelen yaratıcı topluluklar için buluşma noktasıdır. Ziyaretçileri programımızın genişliğini ve derinliğini keşfetmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Val, Batı dışı sanata yönelik ilginin ve iştahın giderek arttığını söyleyerek, sanat dünyasının geleneksel merkezlerin ötesindeki galerilerin güçlendiğini ve Art Dubai'nin burada oynadığı rolü vurguladı.

Orta Doğu'nun önde gelen sanat fuarı olan Art Dubai'ye bu yıl Türkiye'den de 2 galeri katıldı. Contemporary bölümünde Türkiye'den Zilberman Gallery ve Sanatorium galerileri yer alıyor.

Fuarın dijital bölümünde ise uzaya, SpaceX roketi ile yapay zeka veri sanat eserini gönderen ilk sanat stüdyosu olan Ouchhh'un eserleri ilk kez sergilendi. "Human Cell Atlas" eseri bir yandan sonsuza denk ay yüzeyinde kalacak bir yandan da İstanbul dahil dünyanın pek çok sanat başkentinde sergilenecek.

Madinat Jumeirah'da yapılacak fuarın ön izleme günleri bugün ve yarın, herkese açık olan günleri ise 1-3 Mart arasında gerçekleştirilecek.