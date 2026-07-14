İstanbul ve Brüksel'in Ortak Mirası, Beyoğlu'nda Çizgi Romanla Buluştu

(İSTANBUL) - İstanbul ve Brüksel'in ortak mirasını çizgi romanla buluşturan "9ème Art Nouveau-Çizgi Roman Sanatında Art Nouveau" sergisi, Beyoğlu İstiklal Sanat Galerisi'nde ziyarete açıldı.

Geçmişten bugüne kültür sanatın en önemli merkezlerinden Beyoğlu, İstanbul'un kalbinde özel bir kültür buluşmasına daha ev sahipliği yapıyor. Beyoğlu Belediyesi ev sahipliğinde, Belçika İstanbul Başkonsolosluğu ortaklığıyla hazırlanan "9ème Art Nouveau-Çizgi Roman Sanatında Art Nouveau" sergisi törenle ziyarete açıldı.

Serginin açılışı, Belediye Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu ve Belçika Krallığı İstanbul Başkonsolosu Tim Van Anderlecht'in katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış töreninde, iki ülkenin köklü tarihi bağlarına ve kültürel iş birliğinin önemine vurgu yapıldı.

İKİ BAŞKENTİN ORTAK ESTETİK MİRASI

Sergi, 19. yüzyılın sonunda dünyayı kasıp kavuran ve hem Brüksel'in hem de İstanbul'un mimari çehresini değiştiren Art Nouveau (Yeni Sanat) akımını bu kez "9. Sanat" olarak kabul edilen çizgi roman aracılığıyla yeniden yorumluyor.

Belçika Çizgi Roman Merkezi adına Mélanie Andrieu'nun küratörlüğünü üstlendiği bu özel sergi, yalnızca tarihi bir dönemi anmakla kalmıyor; her iki ülkede de geniş kitlelerce sevilen çizgi roman sanatı aracılığıyla mirası dinamik tutmayı ve koruma bilincini artırmayı hedefliyor.

Sergi, 26 Temmuz 2026 tarihine kadar Beyoğlu İstiklal Sanat Galerisi'nde ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.