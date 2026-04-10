Artemis II Mürettebatının Maaşları ve Uzaydaki Kahramanlıkları
Artemis II Mürettebatının Maaşları ve Uzaydaki Kahramanlıkları

10.04.2026 21:37
NASA'nın Artemis II mürettebatı, insanlık tarihinin en uzak noktalarına ulaşırken aldıkları mütevazı maaşlarla dikkat çekiyor. Astronotlar, federal hükümetin Genel Hizmet skalasına göre GS-13 düzeyinde maaş alıyor ve uzaydaki başarıları, bilimsel keşiflerin önünü açıyor.

Akşam saatlerinde Dünya'ya dönmeye hazırlanan Artemis II mürettebatı, insanlık tarihinin en uzak noktalarına ulaşırken akıllara tek bir soru takılıyor: Bu cesur astronotlar ne kadar kazanıyor? Ay'ın yörüngesine giderek 1972'den beri ilk kez böylesine epik bir görevi tamamlayan ekip, aslında sıradan devlet memurları gibi maaş alıyor ve bu gerçek, uzaydaki kahramanlıklarının maddi boyutunu sorgulatıyor.

NASA'nın Artemis II görevi, 1 Nisan'da Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı ve Apollo 17'den bu yana ilk insanlı Ay yolculuğunu temsil ediyor. Komutan Reid Wiseman önderliğindeki dört kişilik ekip, Ay'ın etrafını dolaşarak 407 bin kilometreye ulaştı. Bu mesafe, Apollo 13'ün rekorunu geride bırakıyor ve astronotların olağanüstü becerilerini gözler önüne seriyor. Ekip, zorlu koşullarda çalışırken, Dünya'dan uzaklaşıp insanlık için yeni kilometre taşları dikiyor. Görev sırasında astronotlar, teknolojik yeniliklerle dolu Orion uzay aracını test etti. Victor Glover, Christina Koch ve Jeremy Hansen gibi deneyimli isimler, bu yolculukta kritik roller üstlendi. Ay yörüngesinde geçirdikleri her an, bilimsel veriler toplamak ve gelecekteki Mars görevlerine zemin hazırlamak için harcanıyor.

NASA astronotları, ABD federal hükümetinin Genel Hizmet skalasına göre maaş alıyor ve genellikle GS-13 düzeyinde sınıflandırılıyor. En deneyimli astronotlar yıllık yaklaşık 152 bin dolar kazanıyor, ancak bu ABD standartlarında orta-üst seviye bir maaş. Fazla mesai, tehlike tazminatı veya prim gibi ek ödemeler yok; sadece günlük 5 dolarlık bir harcırah veriliyor. Bu durum, uzaydaki kahramanların maddi kazançlarının ne kadar mütevazı olduğunu gösteriyor. Kanadalı Jeremy Hansen ise farklı bir sistemde: Kanada Uzay Ajansı'nda maaşlar 97 bin ile 190 bin Kanada doları arasında değişiyor. Astronotluğun cazibesi, düşük maaşlara rağmen devam ediyor çünkü başvuru oranları inanılmaz – NASA'nın 2025 sınıfı için 8 bin başvuru arasından sadece 10 kişi seçildi. Bu, mesleğin ne kadar rekabetçi olduğunu kanıtlıyor ve astronotların motivasyonunun para dışında faktörlerden geldiğini vurguluyor.

Artemis II ekibi, bugün Orion uzay aracıyla Pasifik Okyanusu'na iniş yapacak ve USS John P. Murtha gemisine alınacak. NASA, Artemis III'ü gelecek yıl ve Artemis IV'ü 2028'de planlıyor, bu da Ay yüzeyine inişle insanlığı yeni bir çağa taşıyacak. Bu görevler, astronotların maaşlarının ötesinde, bilimi ve keşfi ilerletiyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Teknoloji, Ekonomi, Güncel, NASA, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
