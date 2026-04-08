Artemis II Görevi Başarıyla İlerliyor, Ay'a İniş Hedefi Gündemde

NASA'nın Artemis II görevi, 1 Nisan'da gerçekleştirilen fırlatmanın ardından tüm kritik testleri başarıyla tamamladı. Roket, uzay aracı ve mürettebat, mühendislerin beklentilerini aşan performans sergiledi. Görevin ilk altı günü, Orion kapsülünün insanlı kullanımda tasarlandığı gibi işlediğini kanıtladı; bu da simülasyonlarla doğrulanamayacak bir başarıydı. Artemis ekibinin gösterdiği performans, dünyada umut ve iyimserlik yarattı. Ancak esas soru hâlâ geçerli: NASA ve Başkan Trump'ın hedeflediği gibi 2028'de Ay'a iniş gerçekleştirmek mümkün mü?

Space Launch System roketi ve Artemis II görevi, Kennedy Uzay Merkezi'ndeki fırlatma rampasına ulaştıktan sonra önemli bir ders alındı. Teknik aksaklıklar nedeniyle ertelenen fırlatma sonrası, NASA yöneticisi Jared Isaacman, 'SLS gibi karmaşık bir roketi üç yılda bir fırlatmak başarıya götürmez' dedi. Isaacman, kurumun düzenli ve yoğun fırlatma programına geçmesi gerektiğini vurguladı. 1 Nisan'daki fırlatmanın ardından Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch ve Jeremy Hansen'in uzaya çıkışından sonra geçen altı gün, beklenenden daha olumlu sonuçlar verdi. SLS roketi, fırlatma sırasında 8,8 milyon pound itiş gücü sağladı ve planlandığı gibi çalıştı. Ay yolunda planlanan üç rota düzeltmesinden ikisi, yörüngenin yeterince doğru olması nedeniyle iptal edildi.

Görevin resmi amacı, Orion'un içine insan yerleştirildiğinde neler olacağını gözlemlemekti. Ortaya çıkan tablo beklendiği gibiydi ve simülasyonlarla öğrenilemeyecek türdendi. Tuvalet sorunları yaşandı, mürettebat suyu torbalamak zorunda kaldı, ancak sistemler sorunsuz çözüldü. Genel değerlendirme, Orion'un insanları Ay yüzeyine taşıyacak kadar güvenli olduğunu gösteriyor. NASA bilimsel gözlemleri öne çıkarıyor. Mürettebat uçuş sırasında yaklaşık 35 jeolojik oluşumu inceledi ve pilot Victor Glover, derin uzaydan gerçekleşen güneş tutulmasını 'gerçek dışı' olarak tanımladı. Görevdeki en etkileyici anlardan biri ise tamamen insan unsurundan kaynaklandı. Astronotlar, 1970'teki Apollo 13 ekibinin kırdığı uzaklık rekorunu geçerken, görev uzmanı Jeremy Hansen Houston'daki kontrol merkezine seslendi ve duygusal bir an yaşandı.

Görev henüz tamamlanmadı. Orion kapsülü, 11 Nisan'da San Diego yakınlarında Pasifik Okyanusu'na iniş yapacak. En kritik aşama, Dünya atmosferine giriş olacak. Orion, atmosfere saatte yaklaşık 40 bin km hızla girecek. Bu, simülasyonların tam olarak taklit edemeyeceği bir test ve görevin başarısını belirleyecek. Eğer yeniden giriş başarılı olursa, ortaya çıkan tablo umut verici olacak: Roket ve uzay aracı planlandığı gibi çalıştı, mürettebat sistemleri başarıyla yönetti ve NASA bu başarısını sürdürülebilir bir programa dönüştürebileceğini gösterdi. 2028'de Ay'a iniş hâlâ iddialı bir hedef. Dr. Barber'a göre bu hedef üç ila dört yıl ötede, ancak görevin sorunsuz ilerlemesi, bu olasılığı olumlu yönde değiştirdi. Artık soru, Orion'un uçup uçamayacağı değil; iniş araçlarının, görev temposunun ve siyasi iradenin buna ayak uydurup uyduramayacağı. Artemis II, hem ilham veren hem de bilimsel bir hikaye oldu ve gelecekteki Ay inişlerinin provası olarak görülüyor.