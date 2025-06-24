Artova\'da TRT Sinema Tırı Coşkusu

Tokat'ın Artova ilçesine TRT sinema tırı geldi.

TRT sinema tırı, çim saha yanında Artova'da çocuklarla buluştu.

Belediye Başkanı Ali Güner, sinema keyfini yaşayan çocuklara şapka, pamuk şeker, balon ve patlamış mısır, dondurma gibi hediyeler verdi.

Güner, Türkiye'nin göz bebeği TRT'nin kültür ve sanat alanında büyük bir adım daha atarak hayata geçirdiği TRT sinema tırı ile ülkeyi karış karış gezdiğini belirterek, "Bu özel etkinliğin şimdiki durağı ise Artova. Bu son derece anlamlı ve özel organizasyonun Artovamız'da gerçekleşmesine vesile olan TRT Genel Müdürü kıymetli hemşehrimiz Mehmet Zahit Sobacı'ya ilçem ve şahsım adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum." dedi.