Artuklu Halk Eğitimi Spor Kulübü, Türkiye Ju-Jitsu Şampiyonasında 32 Madalya Kazandı

Türkiye Muay-Thai Federasyonu tarafından Alanya'da gerçekleştirilen Türkiye Ju-Jitsu şampiyonasına Mardin'den katılan Artuklu Halk Eğitimi Spor Kulübü sporcuları 32 madalya ile şampiyonayı tamamladı.
26-29 Şubat 2024 tarihleri arasında Alanya'da gerçekleştirilen şampiyonaya farklı yaş, siklet ve kategoriden 15 sporcu katıldı.
toplam 9 altın, 13 gümüş ve 10 bronzla yarışmadan dönen sporcular, Kurum Müdürü Ufuk Çete'ye desteklerinden dolayı teşekkür etti.
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Balıkesir'de İzmir-İstanbul otoyolunda meydana gelen kazada, 2 tır çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Kaza sonucunda küçükbaş hayvan taşıyan tır devrildi ve içinde bulunan 20 koyun telef oldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Midyat'ta yapılan Millet Bahçesi Halk Kütüphanesi'nin açılışına katıldı. Bakan Işıkhan, kütüphanenin Mardin'in gençlerinin okuyarak ve öğrenerek zaman geçireceği bir alan olduğunu belirtti.
Atakum Belediye Başkan Adayı Tugay Başsan, projelerini yamaç paraşütünde uçarken anlattı. Başsan, hayal ettiği Atakum'u diğer adayların vaat ettiği Atakum'dan farklı olduğunu belirtti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu'nda Anadolu Ajansı (AA) standını ziyaret etti. Fidan, AA'nın 'Global İletişim Ortağı' olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen ADF 2024'te AA standına ziyarette bulundu. Bakan Fidan'ı, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, AA Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan ve AA Türkiye Haberleri Direktörü Hüseyin Yılmaz karşıladı.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Fenerbahçe, evinde konuk ettiği Melikgazi Kayseri Basketbol'u 97-87 yenerek namağlup liderliğini korudu. Maçın başından sonuna üstün bir performans sergileyen Fenerbahçe, galibiyete ulaşmayı başardı.
Türkiye Güreş Federasyonu Edirne İl Temsilciliği tarafından düzenlenen programda başarılı güreşçiler ve antrenörler ödüllendirildi. Programda güreşin Edirne'de gelişmesi için çaba sarf edildiği vurgulandı. Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba ise güreşin gelişmesine yönelik projelerini açıkladı.
İstanbul Boğazı'nda düzenlenen MYK-MASS Kardeşlik Kupası Yat Yarışları nedeniyle gemi trafiği saat 09.00-17.00 arasında çift yönde askıya alındı. Yarışların sona ermesiyle birlikte gemi trafiği normale döndü.
Ankara'da gürültü çıkardıkları sebebiyle kavga ettiği komşularına silahla saldırıp 1 kişinin ölümüne, 5 kişinin de yaralanmasına neden olan ve yaklaşık 4 aydır firari olarak aranan katil zanlısı yakalandı. Zanlının terör örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edildi ve aylardır ormanlık alanlardaki barakalarda saklandığı belirlendi.
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Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Bodrum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, 'Birkaç kendini bilmezin yaptığı hareketi koskoca bir camiaya mal etmemek lazım' dedi. Yavaş, maç sonrası yaşanan saha dışı olayları da eleştirerek, gerekli yaptırımların uygulanmasını ve bir daha yaşanmamasını umduğunu belirtti.
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