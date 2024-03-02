Artuklu Halk Eğitimi Spor Kulübü, Türkiye Ju-Jitsu Şampiyonasında 32 Madalya Kazandı - Son Dakika
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Artuklu Halk Eğitimi Spor Kulübü, Türkiye Ju-Jitsu Şampiyonasında 32 Madalya Kazandı

Artuklu Halk Eğitimi Spor Kulübü, Türkiye Ju-Jitsu Şampiyonasında 32 Madalya Kazandı

Türkiye Muay-Thai Federasyonu tarafından Alanya'da düzenlenen Türkiye Ju-Jitsu şampiyonasına Mardin'den katılan Artuklu Halk Eğitimi Spor Kulübü sporcuları, toplamda 32 madalya kazanarak şampiyonayı tamamladı. Farklı yaş, siklet ve kategorilerden 15 sporcuyla katılan kulüp, 9 altın, 13 gümüş ve 10 bronz madalya elde etti. Sporcular, başarılarının ardında yer alan Kurum Müdürü Ufuk Çete'ye teşekkürlerini iletti.

02.03.2024 16:58  Güncelleme: 17:00
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Türkiye Muay-Thai Federasyonu tarafından Alanya'da gerçekleştirilen Türkiye Ju-Jitsu şampiyonasına Mardin'den katılan Artuklu Halk Eğitimi Spor Kulübü sporcuları 32 madalya ile şampiyonayı tamamladı.

26-29 Şubat 2024 tarihleri arasında Alanya'da gerçekleştirilen şampiyonaya farklı yaş, siklet ve kategoriden 15 sporcu katıldı.

toplam 9 altın, 13 gümüş ve 10 bronzla yarışmadan dönen sporcular, Kurum Müdürü Ufuk Çete'ye desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Artuklu Halk Eğitimi Spor Kulübü, Türkiye Ju-Jitsu Şampiyonasında 32 Madalya Kazandı - Son Dakika

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