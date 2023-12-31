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Artvin-Ardahan kara yolunda heyelan: Ulaşım kapanırken ekipler çalışma başlattı - Son Dakika
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Artvin-Ardahan kara yolunda heyelan: Ulaşım kapanırken ekipler çalışma başlattı

Artvin'in Şavşat ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu yamaçtan kopan taş, toprak ve kaya parçaları Artvin-Ardahan kara yoluna aktı. Ulaşımın kapanması üzerine karayolları ekipleri çalışma başlatarak yolu açmaya çalışıyor. Heyelan nedeniyle bölgede elektrik kesintisi de yaşandı.

Artvin-Ardahan kara yolunda heyelan: Ulaşım kapanırken ekipler çalışma başlattı
31.12.2023 - 14:42,
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ARTVİN'in Şavşat ilçesinde yaşanan heyelan ile yamaçtan kopan taş, toprak ve kaya parçaları yola aktı. Ekipler, kapanan Artvin- Ardahan kara yolunu açmak için çalışma başlattı.

Kentte sabah saatlerinde Artvin-Ardahan kara yolunun 38'inci kilometresindeki Pırnallı köyü mevkisinde heyelan meydana geldi. Toprağın yumuşamasıyla yamaçtan kopan toprak, taş ve irili ufaklı kaya parçaları, kara yoluna aktı. Ulaşıma kapanan yolda, araç kuyruğu oluştu. Karayolları ekipleri, yolu ulaşıma açmak için iş makineleri ile çalışma başlattı. Kara yoluna uyarı levhaları koyan ekipler, sürücülere uyarı anonsları yaptı. Heyelanda direklerinin zarar görmesi nedeniyle bölgede elektrik kesintisi de yaşandı.

Kaynak: DHA
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