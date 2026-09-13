Artvin Ardanuç'ta festival güreşinde boğa kapı boşluğundan atlayıp kaçtı
Artvin'in Ardanuç ilçesinde 6'ncısı düzenlenen festival kapsamındaki boğa güreşlerinde, "Aslan" isimli boğa rakibinin üzerine gelmesiyle kapı boşluğundan kaçtı. İzleyicilerin şaşkınlıkla karşıladığı yarışmada "Alvin" isimli boğa galip geldi.
Artvin'in Ardanuç ilçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen Ardanuç Kültür Sanat Festivali kapsamında yapılan boğa güreşlerinde yarışan bir boğa, rakibinin üzerine gelmesiyle kapı boşluğundan kaçtı.
Ardanuç Kaymakamlığının koordinasyonunda, Ardanuç Belediyesi tarafından ilçe merkezindeki Ardanuç Arena'da düzenlenen güreşlerde Şenol Aydın'a ait "Aslan" ve Çırakoğlu kardeşler adına "Alvin" isimli boğalar mücadele etti.
Yarışın başlamasından kısa bir süre sonra rakibinin üzerine gelmesiyle hızlanan "Aslan" isimli boğa, arena kapısının üzerindeki boşluktan atlayarak kaçtı.
Alandaki izleyicilerin şaşkınlıkla karşıladığı yarışmada, "Alvin" isimli boğa ise galip geldi.
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