Artvin Atabarı Kayak Merkezi hafta sonu doldu taştı
ARTVİN - Artvin Atabarı Kayak Merkezinde hafta sonu yoğunluk yaşandı.
Doğu Karadeniz'in önemli kış turizm merkezlerinden Artvin'deki Atabarı Kayak Merkezi kayak severleri ağırlamaya devam ediyor. Şehir merkeze 16 kilometre uzaklıkta, 2 bin 200 rakımlı Mersivan Dağı'ndaki Atabarı Kayak Merkezi'nde geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı sonrası pistteki kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde 2009 yılından itibaren hizmet veren Atabarı Kayak Merkezi'nde pistlerdeki karın kayağa elverişli hale getirilmesinin ardından kayak severlerin hizmetine sunuldu. Zorluk derecesine göre toplam 1300 metre uzunluğunda 3 pistten oluşan merkezde, telesiyej ve teleski olmak üzere iki mekanik tesis bulunuyor. Kayak yapmayı bilenler kayak takımları ile kayarken bilmeyenlerin tercihi kızakla kaymak oldu. Bölgedeki coğrafi konum nedeniyle kayak sezonunun Nisan ayının son haftasına kadar devam edeceği tahmin ediliyor.
2,5 yaşında kuzenler kayak öğreniyor
Her yaştan kayak severi ağırlayan Atabarı Kayak Merkezi, küçük yaştaki çocukların kayak öğrenmesine de imkan sunuyor.
Pera Yaren Ayık ve Uygar Adem Yılmaz kuzenler 2,5 yaşında kayak takımlarıyla kayak yapmanın keyfini çıkardı. Uygar Adem Yılmaz'ın annesi İrem Yılmazyaptığı açıklamada "Bende 13-14 yaşlarında Fikri Özkan hocamız eşliğinde kayak yapmayı öğrenmiştim. Şimdi sıra 2,5 yaşında olan oğlum ve yeğenimde. Bu spora daha erken yaşta başlarlarsa her şey daha güzel olacağına inanıyorum. Her hafta sonu onları kaydırıyoruz. İlk başta biraz korktular ama daha sonra alıştıklarında keyif almaya başladılar" dedi.
Son Dakika › Güncel › Artvin Atabarı Kayak Merkezi hafta sonu doldu taştı - Son Dakika
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, İzmit ilçesinde düzenlenen iftar programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Programda konuşan Vali Yavuz, ramazanda huzur ve güven ortamının yayılmasını temenni etti ve adaletsizliklere dikkat çekti. Programa birçok yetkili ve milletvekili de katıldı.
Düzce Belediyesi, Büyük Cami önünde kurduğu stantta, vatandaşlara salep ikramında bulunuyor. İkramlar ay boyunca Cedidiye Cami önünde sürecek.
Cumhur İttifakı Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Serkan Toper, 2024-2029 döneminde gerçekleştirmeyi planladığı projelerini ve Cumhur İttifakı belediye meclis üyelerini tanıttı.
Edirne'de Ramazan ayının ilk gününde vatandaşlar, sıcak pide yemek isteyerek fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. İftar sofralarını pide ile süslemek isteyen vatandaşlar, 20 TL'ye satılan pideleri almak için akşam saatlerinde fırınlara akın etti. Ramazan ayının geleneği haline gelen sıcak pideyi alan vatandaşlar evlerine dönerken, kuyrukta beklemek istemeyenler ise soğuk pide ya da ekmek tercih etti.
Cumhur İttifakı Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Serkan Toper, 2024-2029 döneminde gerçekleştirmeyi planladığı projelerini ve Cumhur İttifakı belediye meclis üyelerini tanıttı.
Yurt içi ve dışından birçok kişinin bir araya geldiği Sultanahmet Meydanı ve Süleymaniye Camisi'nde ramazanın ilk iftarı yapıldı. Vatandaşlar, meydanda çimenliklere serdikleri sofra bezlerinin üzerine yiyeceklerini çıkararak iftar saatini bekledi. Mehter takımı ve Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından 1. Ordu Komutanlığı Topçu Taburu tarafından top atışı gerçekleştirildi. Sultanahmet Camisi'nde ve Süleymaniye Camisi'nde akşam namazı kılanlar teravih namazını beklemeye başladı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayının gelmesiyle birlikte her yıl olduğu gibi bu yıl da Aydın'ın farklı noktalarında iftar programları düzenlemeye başladı. Büyükşehir Belediyesi, bugün Aydın genelinde 9 farklı noktada düzenlediği iftar programlarıyla toplam 15 bin kişiye iftar yemeği verdi.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşanan traktör kazasında hayatını kaybeden Durmuş Kulyever'in köpeği Paşa, sahibinin başından bir an olsun ayrılmadı. Kulyever'in yakınları tarafından bulunan yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.
Sizin düşünceleriniz neler ?