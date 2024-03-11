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Artvin Atabarı Kayak Merkezi hafta sonu doldu taştı

ARTVİN - Artvin Atabarı Kayak Merkezinde hafta sonu yoğunluk yaşandı.

Doğu Karadeniz'in önemli kış turizm merkezlerinden Artvin'deki Atabarı Kayak Merkezi kayak severleri ağırlamaya devam ediyor. Şehir merkeze 16 kilometre uzaklıkta, 2 bin 200 rakımlı Mersivan Dağı'ndaki Atabarı Kayak Merkezi'nde geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı sonrası pistteki kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde 2009 yılından itibaren hizmet veren Atabarı Kayak Merkezi'nde pistlerdeki karın kayağa elverişli hale getirilmesinin ardından kayak severlerin hizmetine sunuldu. Zorluk derecesine göre toplam 1300 metre uzunluğunda 3 pistten oluşan merkezde, telesiyej ve teleski olmak üzere iki mekanik tesis bulunuyor. Kayak yapmayı bilenler kayak takımları ile kayarken bilmeyenlerin tercihi kızakla kaymak oldu. Bölgedeki coğrafi konum nedeniyle kayak sezonunun Nisan ayının son haftasına kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

2,5 yaşında kuzenler kayak öğreniyor

Her yaştan kayak severi ağırlayan Atabarı Kayak Merkezi, küçük yaştaki çocukların kayak öğrenmesine de imkan sunuyor.

Pera Yaren Ayık ve Uygar Adem Yılmaz kuzenler 2,5 yaşında kayak takımlarıyla kayak yapmanın keyfini çıkardı. Uygar Adem Yılmaz'ın annesi İrem Yılmazyaptığı açıklamada "Bende 13-14 yaşlarında Fikri Özkan hocamız eşliğinde kayak yapmayı öğrenmiştim. Şimdi sıra 2,5 yaşında olan oğlum ve yeğenimde. Bu spora daha erken yaşta başlarlarsa her şey daha güzel olacağına inanıyorum. Her hafta sonu onları kaydırıyoruz. İlk başta biraz korktular ama daha sonra alıştıklarında keyif almaya başladılar" dedi.