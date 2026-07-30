Artvin Belediye Başkanı Erdem'in de arasında bulunduğu 6 belediye başkanı CHP'den istifa etti - Son Dakika
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Artvin Belediye Başkanı Erdem'in de arasında bulunduğu 6 belediye başkanı CHP'den istifa etti

Artvin Belediye Başkanı Erdem\'in de arasında bulunduğu 6 belediye başkanı CHP\'den istifa etti
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CHP'li Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem'in de arasında bulunduğu 6 belediye başkanı ve 8 ilçe yönetimi partilerinden istifa etti.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) – CHP'li Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem'in de arasında bulunduğu 6 belediye başkanı ve 8 ilçe yönetimi partilerinden istifa etti.

Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, Kemalpaşa Belediye Başkanı Erhan Yılmaz, Yusufeli Belediye Başkanı Barış Demirci ve Murgul Belediye Başkanı Mehmet Yıldırım kararlarını ortak yazılı açıklamayla duyurdu.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözü çıktığımız bu yeni yolun en güçlü pusulasıdır. Bu inançla, milletin dediği olsun diye tüm Artvin olarak belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, belediye ve il genel meclisi üyelerimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız ve örgüt mensuplarımızla birlikte YENİ Parti'ye katıldığımızı ve mücadelemizi bu çatı altında sürdüreceğimizi kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz."

İLÇE ÖRGÜTLERİNDEN İSTİFALAR

Öte yandan CHP'de Artvin genelindeki ilçe danışma toplantılarının ardından Borçka, Kemalpaşa, Hopa, Şavşat, Ardanuç, Yusufeli, Arhavi ve Murgul ilçe yöneticileri, kadın ve gençlik kollarıyla birlikte partilerinden ayrıldıklarını açıkladı.

İlçelerde parti binaları önünde basın açıklamaları düzenlenirken, Kemalpaşa'da ilçe örgütü, parti binasını zincirleyerek kilitledi ve ardından açıklama yaptı.

Kemalpaşa CHP İlçe Başkanı Yoldaş Gümüşkaya, YENİ Parti'ye katılacaklarını bildirdi ve "Hiç kimse canını sıkmasın. YENİ Parti iktidar olacak ve bu kapıları CHP'nin gerçek sahipleri açacak. Bu merdivenden ne mutlak butlancıları ne de kayyumcuları çıkaracağız. Kemalpaşa örgütü iradesiyle yeni bir yolun peşine düşmüştür. Bu iradenin kendisi gelecekte iktidar olacaktır" dedi.

CHP Hopa İlçe Başkanı Şükrü Aydemir de "Onurla yürüttüğümüz CHP İlçe Başkanlığı görevimizden ve parti üyeliğimizden; yönetim kurulumuz, kadın kollarımız ve gençlik kollarımızla birlikte istifa ediyorum. Bu karar ne bir küslüğün ne de kişisel bir hesabın sonucudur. Bu karar ilçemize, halkımıza ve geleceğimize karşı duyduğumuz sorumluluğun sonucudur. Yolumuz değişebilir ama vicdanımız, Cumhuriyet sevdamız ve ülkeye olan inancımız asla değişmeyecektir. Yeni partimizin ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Artvin Belediyesi, Bilgehan Erdem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artvin Belediye Başkanı Erdem'in de arasında bulunduğu 6 belediye başkanı CHP'den istifa etti - Son Dakika

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