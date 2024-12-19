Artvin Çoruh Üniversitesi Danışma Toplantısı - Son Dakika
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Artvin Çoruh Üniversitesi Danışma Toplantısı

Artvin Çoruh Üniversitesi Danışma Toplantısı

2024 yılı Danışma Kurulu toplantısında tıbbi bitkiler ve ekonomik katkılar değerlendirildi.

19.12.2024 13:25
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Artvin Çoruh Üniversitesinde 2024 Yılı Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Turan Ergün başkanlığında, Rektör Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin ile kurul üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, üniversitenin tıbbi ve aromatik bitkiler sahasında yürüttüğü çalışmalar ve projeler ile üniversitede üretilen tıbbi ve aromatik bitkiler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Rektör Bilgin, tıbbi ve aromatik bitki ürünlerinin üniversite ve bölgenin ekonomik kalkınmasına sağlayacağı katkılara değindi.

Bu çerçevede Çoruh Vital, Livane Care ve Livane Çay markalarında 90'a yakın ürünün listelendiğini ve satışa sunulduğunu belirten Bilgin, bu ürünlerin üniversite ve Artvin'in marka değerinin yükseltilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Toplantıda aynı zamanda bu ürünlerin pazarlanması bağlamında paydaş kurum ve kuruluşlar birlikteliğinde atılacak adımlar ve ortak çalışmalar hususlarında değerlendirmelere yer verildi.

Kaynak: AA

Mustafa Sıtkı, Yerel Yönetim, Turan Ergün, Ekonomi, Güncel, Rektör, artvin, Eğitim, Tarım, Son Dakika

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