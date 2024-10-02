Artvin\'de 15,5 kg Esrar Ele Geçirildi

Artvin'in Borçka ilçesinde 15,5 kilogram kubar esrar ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, narkotik suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında ilçeye bağlı Uğur köyünde H.A'nın (37) evinde üç dedektör köpekle arama yaptı.
Evde 15,5 kilogram kubar esrar ile 9 kök kenevir ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.A, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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