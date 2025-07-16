Artvin\'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konferansı düzenlendi

Artvin'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konferansı gerçekleştirildi.

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Artvin Çoruh Üniversitesince, Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta, FETÖ meselesinin klasik örgüt standartlarında düşünülecek bir konu olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 15 Temmuz gecesi sabaha kadar yanında olduğunu belirten Külünk, o gece partisinin İstanbul il binasına ilk giden kişilerden olduğunu da ifade etti.

Külünk, söz konusu yapıyı anlamanın çok büyük önem arz ettiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu örgütün İslam'la hiçbir ilişkisi yoktur. FETÖ'nün varlık gerekçesi Allah ile aldatmak, din ile aldatmaktır. Bu örgüt, bütün değerlerimizle aldatarak karşımıza çıkabilir. Atatürk ile de aldatabilir, milliyetçilikle de aldatabilir. Son geldiğimiz nokta FETÖ'cü Kemalizm noktasıdır. Psikolojik temelleri kabaladan esinlenen bir yapı ile karşı karşıyayız. Yahudi mistisizminin referansı olan kabaladan esinlenen bir model ile karşı karşıyayız."

Bu meselenin emniyet, jandarma ve yargı bürokrasisinin omuzlarına tek başına bırakılacak mesela olmadığına dikkati çeken Külünk, şunları kaydetti:

"17-25'ten sonra emniyet teşkilatının kendi iç temizliğini yapmada ortaya koyduğu tavır, 15 Temmuz gecesindeki işgal girişiminin önündeki en temel engellerdendir. Yargı bürokrasisinde 17-25'te başlayan farkındalık ve iç temizlik, o gece yargı bürokrasisinin gece saat 10 sularında 'Bu kalkışma yasadışıdır' diyerek işaret koyması ve bu işaretin ardından Türk polisi, jandarma, istihbarat teşkilatı bir bütün olarak milletle beraber adım attı. İşgalin engellenmesindeki en kritik süreç iç güvenlik ve yargı bürokrasisinin 17-25 ile beraber ortaya koyduğu farkındalık ve arındırma süreci ile zirveye taşınmıştır."

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak, şehitler için dua edildi.