Artvin'de 19 Mayıs Coşkusu ve Dev Heykel

Artvin'de 19 Mayıs coşkusu: Türkiye'nin En Büyük Atatürk heykeli göz kamaştırdı

ARTVİN - Artvin'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen çekilen video, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Artvin'in Atatepe mevkiinde yer alan ve Türkiye'nin en büyük Atatürk heykeli olma özelliğini taşıyan anıt, dron ile görüntülendi. Görkemli yapısıyla dikkat çeken heykelin eşsiz manzarayla buluştuğu anlar, izleyenleri etkiledi.

Sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni ve paylaşım alan video, kullanıcılar tarafından "gurur verici", "etkileyici" ve "nefes kesici" yorumlarıyla karşılandı. Görüntülerde, gençlerin 19 Mayıs coşkusunu yaşadığı anlar da yer aldı.