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Artvin'de alkol komasına giren kişi evinde hayatını kaybetti - Son Dakika
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Artvin'de alkol komasına giren kişi evinde hayatını kaybetti

Artvin'de Çarşı Mahallesi'ndeki evinde alkol alan bir kişi fenalaşarak hayatını kaybetti. Nişanlısı tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi aranan kişinin öldüğü belirlendi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, alkol komasına girdiği iddia edilen kişinin cesedini otopsi için Artvin Devlet Hastanesi morguna götürdü.

Artvin\'de alkol komasına giren kişi evinde hayatını kaybetti
14.12.2023 - 12:47,  Güncelleme: 12:49
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Artvin'de alkol komasına girdiği iddia edilen kişi, evinde hayatını kaybetti.

Çarşı Mahallesi'ndeki evinde alkol alan F.Ö'nün (47) fenalaşması üzerine nişanlısı G.Ç, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

İhbar üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri, yatağında hareketsiz yatan F.Ö'nün öldüğünü tespit etti.

Alkol komasına girdiği öne sürülen F.Ö'nün cesedi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Artvin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Artvin'de alkol komasına giren kişi evinde hayatını kaybetti - Son Dakika
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