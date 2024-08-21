Artvin'de çıkan yangında 3 ev ve çok sayıda ahır kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Artvin'de çıkan yangında 3 ev ve çok sayıda ahır kullanılamaz hale geldi

Artvin\'de çıkan yangında 3 ev ve çok sayıda ahır kullanılamaz hale geldi

Artvin'in Yusufeli ilçesinde çıkan yangında 3 ev, 8 samanlık ve 2 ahır kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

21.08.2024 11:57
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ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde çıkan yangında 3 ev, 8 samanlık ve 2 ahır yandı.

İlçenin Yaylalar köyü Akçay Mahallesi'nde Abdurrahman Karakaş'a ait tek katlı evde saat 01.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek bitişikteki diğer ev, ahır ve samanlıklara sıçradı. Yangına uykuda yakalananlar, kendilerini dışarı atarak, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, Orman İşletme Şefliği, AFAD, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangında 3 ev, 8 samanlık ve 2 ahır kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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