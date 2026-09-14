Artvin'de çocuklara iklim farkındalığı, COP31 hazırlığında tohum dağıtıldı - Son Dakika
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Artvin'de çocuklara iklim farkındalığı, COP31 hazırlığında tohum dağıtıldı

Artvin\'de çocuklara iklim farkındalığı, COP31 hazırlığında tohum dağıtıldı
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Artvin'de COP31 hazırlıkları kapsamında Çocuk Hakları İl Komitesince düzenlenen etkinlikte çocuklara iklim değişikliği ve çevrenin korunması anlatıldı. Valilik önündeki stantta ziyaretçilere tohum dağıtıldı.

??????? Artvin'de, iklim değişikliğinin etkilerine dikkati çekmek ve çevre bilincini artırmak amacıyla farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) hazırlıkları kapsamında düzenlenen etkinlikte, Valilik önündeki Milli İrade Meydanı'nda stant kuruldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Hakları İl Komitesince gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklara iklim değişikliği, çevrenin korunması, sürdürülebilir üretim ve doğal kaynakların verimli kullanılması konularında bilgi verildi.

Çocuklara yönelik çeşitli etkinliklerin düzenlendiği programda, ziyaretçilere tohum dağıtıldı.

Standı ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nihan Usta, Çocuk Hakları İl Komitesi üyeleri ve katılımcılarla iklim değişikliği ve çevrenin korunması üzerine sohbet etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Artvin'de çocuklara iklim farkındalığı, COP31 hazırlığında tohum dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Artvin'de çocuklara iklim farkındalığı, COP31 hazırlığında tohum dağıtıldı - Son Dakika
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